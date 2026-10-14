Thái Nguyên chuyển mục đích sử dụng hơn 100ha rừng phục vụ các dự án

Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XV thông qua 8 Nghị quyết tại kỳ họp lần thứ 9. (Ảnh: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Theo đó, tỉnh Thái Nguyên quyết định chuyển mục đích sử dụng hơn 89ha rừng trồng là rừng phòng hộ và rừng sản xuất đủ tiêu chí thành rừng tại xã Vạn Phú và Đại Phúc để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện “Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp, dịch vụ du lịch hồ Núi Cốc”.

Đồng thời, quyết định chuyển mục đích sử dụng hơn 23ha rừng sản xuất là rừng trồng đủ tiêu chí thành rừng tại phường Phúc Thuận và xã Thành Công. Diện tích rừng này được sử dụng để thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng Thái Nguyên 2.

Tại kỳ họp, liên quan đến công tác sử dụng đất, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã thông qua Nghị quyết về bổ sung danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

Theo đó, tỉnh bổ sung khu đất Khu đô thị số 6, xã Quân Chủ vào danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị, khu dân cư nông thôn.

Đồng thời, đưa khu đất Khu đô thị dịch vụ số 1, xã Tân Quang (nay thuộc phường Bách Quang) ra khỏi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên cũng bổ sung 3 dự án vào danh mục phải thu hồi đất trên địa bàn, gồm: Dự án đường dây 110kV mạch kép, Trạm 220kV Sông Công-VT67; 4 xuất tuyến 110kV sau Trạm biến áp 220kV Sông Công; xây dựng mới nhà lớp học, phòng học và các hạng mục phụ trợ Trường mầm non Cốc Hóa (phường Gia Sàng).

Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã thông qua thêm nhiều nghị quyết quan trọng khác về các nội dung: Sửa đổi Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh; sửa đổi, bổ sung các Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; quy định mức hỗ trợ chi phí sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ thực hiện dự án phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia…

Bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Bùi Văn Lương đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết; kịp thời phát hiện, kiến nghị giải quyết những khó khăn, bất cập phát sinh, bảo đảm các nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, tạo nền tảng thực hiện nhiệm vụ năm 2027.