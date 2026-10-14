Hải Phòng đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp

Cụm công nghiệp Cẩm Văn, xã An Quang, thành phố Hải Phòng lấp đầy 35% diện tích.

Cụm công nghiệp Cẩm Văn, xã An Quang, thành phố Hải Phòng có quy mô 34,88 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 480 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư HTM làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng. Dự án được UBND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 28/3/2024, thành lập theo Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 9/5/2024 và khởi công ngày 3/10/2025. Sau gần một năm triển khai, cụm công nghiệp đã thu hút 8 nhà đầu tư, diện tích lấp đầy đạt khoảng 35%.

Cụm công nghiệp Cẩm Văn được định hướng phát triển hạ tầng đồng bộ, hệ thống nhà xưởng và kho bãi, thu hút các doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử, điện lạnh, viễn thông, công nghiệp hỗ trợ, thiết bị điện, vật liệu xây dựng và hàng tiêu dùng.

Theo ông Đào Mạnh Tuấn Anh, Trưởng phòng Kinh doanh Tập đoàn HTM, dự án có lợi thế về vị trí, khả năng kết nối giao thông vùng và nguồn lao động phổ thông tại địa phương. Quá trình hoàn thiện thủ tục cũng nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Cụm công nghiệp Cẩm Văn, xã An Quang, thành phố Hải Phòng lấp đầy 35% diện tích.

Đánh giá về môi trường đầu tư tại cụm công nghiệp Cẩm Văn, ông Đỗ Văn Lợi, Quản lý dây chuyền sản xuất Công ty TNHH CTW Electronics (Việt Nam), cho biết điều kiện tại Cụm công nghiệp Cẩm Văn phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Ngay sau khi được bàn giao mặt bằng, doanh nghiệp đã triển khai xây dựng và đưa nhà máy vào vận hành. Sau một tháng hoạt động, nhà máy có những điều kiện thuận lợi phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Hải Phòng đã khởi công 7 cụm công nghiệp, gồm: Cụm công nghiệp Lê Thiện - Đại Bản, Cụm công nghiệp phụ trợ Tràng Duệ, Cụm công nghiệp làng nghề cơ khí và đúc Thủy Nguyên, Cụm công nghiệp dịch vụ thương mại Lương Điền, Cụm công nghiệp Tân Trào, Cụm công nghiệp Quang Phục và Cụm công nghiệp Thăng Long, với tổng diện tích khoảng 328 ha. Việc liên tiếp khởi công các dự án góp phần bổ sung quỹ đất sản xuất, tạo điều kiện di dời cơ sở sản xuất trong khu dân cư và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào những ngành công nghiệp phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.

Ngày 15/9/2026, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 355/KH-UBND về thực hiện Phương án phát triển cụm công nghiệp Hải Phòng đến năm 2030. Kế hoạch nhằm phát triển hệ thống cụm công nghiệp đồng bộ, hiện đại, bền vững; hình thành quỹ đất công nghiệp sạch, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và hiệu lực quản lý nhà nước. Đây cũng là nhiệm vụ cụ thể hóa Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/7/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 13%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030.

Cụm công nghiệp Cẩm Văn, xã An Quang, thành phố Hải Phòng lấp đầy 35% diện tích.

Theo Kế hoạch số 355/KH-UBND, UBND thành phố Hải Phòng định hướng rà soát, sắp xếp lại hệ thống cụm công nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, ưu tiên các dự án có tính khả thi cao, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp xanh, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao. Theo đó, thành phố tiếp tục triển khai 45 cụm công nghiệp với 2.356 ha, trong đó 3 cụm đã hoàn thành hạ tầng và đang hoạt động ổn định, 33 cụm đang đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và 9 cụm đã thành lập nhưng chưa triển khai đầu tư hạ tầng. Thành phố đồng thời xác định 14 cụm công nghiệp dự kiến thành lập mới, được triển khai theo lộ trình, căn cứ điều kiện quy hoạch, nhu cầu phát triển và khả năng huy động nguồn lực đầu tư.

Đến năm 2030, Hải Phòng phấn đấu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nâng cao tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp đã đầu tư hạ tầng; bảo đảm 100% cụm công nghiệp mới đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung, đồng thời hình thành từ 2-3 cụm công nghiệp theo hướng sinh thái.

Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật đối với các cụm công nghiệp đủ điều kiện; phấn đấu 100% cụm công nghiệp mới đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Đến năm 2030, Hải Phòng hướng tới hình thành từ 2-3 cụm công nghiệp theo hướng sinh thái, đồng thời cập nhật cơ sở dữ liệu số và kiểm tra, giám sát định kỳ đối với 100% cụm công nghiệp.

Cụm công nghiệp Cẩm Văn, xã An Quang, thành phố Hải Phòng lấp đầy 35% diện tích.

Theo Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng Phạm Tuấn Hải, phát triển cụm công nghiệp cần gắn với yêu cầu hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, nâng cao chất lượng mặt bằng sản xuất và tăng cường kết nối giao thông, cảng biển, logistics. Thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án, tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư, đồng thời chủ động kết nối chủ đầu tư hạ tầng với các doanh nghiệp có nhu cầu thuê đất, xây dựng nhà xưởng. Qua đó, các cụm công nghiệp sớm phát huy hiệu quả, góp phần giảm chi phí sản xuất, vận chuyển và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Việc phát triển cụm công nghiệp cần gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, lợi thế của từng địa phương và khả năng kết nối với các khu công nghiệp, khu kinh tế, cảng biển. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ sẽ giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong tổ chức sản xuất, lưu thông hàng hóa, tham gia chuỗi cung ứng và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Việc mở rộng hạ tầng cụm công nghiệp vì vậy không chỉ tạo thêm mặt bằng sản xuất mà còn góp phần sắp xếp lại không gian công nghiệp, cải thiện môi trường tại khu dân cư và tạo việc làm cho người lao động. Khi các dự án được triển khai đúng tiến độ, gắn với thu hút đầu tư có chọn lọc và yêu cầu phát triển xanh, hệ thống cụm công nghiệp sẽ đóng góp thiết thực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực sản xuất và tạo động lực tăng trưởng cho Hải Phòng trong những năm tới.