Chủ động từ sớm, ứng phó kịp thời

Người dân xã Tân Đoàn tham gia diễn tập phòng ngừa, ứng phó thảm họa

Ông Vũ Đức Thiện, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: Xác định phòng ngừa, chủ động ứng phó là giải pháp quan trọng nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, hằng năm, các cấp hội chủ động xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư và phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ). Đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng cơ sở để kịp thời hỗ trợ người dân trước, trong và sau thiên tai.

Cùng đó, hội chú trọng nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa cho cán bộ, hội viên và người dân. Tính riêng từ năm 2022 đến nay, Hội CTĐ tỉnh tổ chức gần 20 lớp tập huấn cho hơn 500 thành viên ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã, phường.

Đặc biệt, tháng 3/2026, Hội CTĐ tỉnh tổ chức diễn tập phòng ngừa, ứng phó thảm họa cho hơn 200 người tham gia tại các xã: Tân Đoàn và Tri Lễ. Nội dung diễn tập gồm: họp triển khai nhiệm vụ phòng, chống bão; sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm; sơ cấp cứu ban đầu cho người bị thương; diễn tập chữa cháy do chập điện… Qua đó, các lực lượng được thực hành khả năng phối hợp, xử lý tình huống và có kinh nghiệm ứng phó khi thiên tai xảy ra trên thực tế.

Bên cạnh đó, các cấp hội CTĐ chú trọng huy động nguồn lực phục vụ công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Chỉ tính từ năm 2025 đến nay, hội đã huy động hơn 10,3 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa nhằm kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, góp phần giảm thiểu thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, hội duy trì hiệu quả 12 điểm sơ cấp cứu trên địa bàn tỉnh; mua sắm, cấp phát vật tư y tế sơ cứu cho các điểm và hằng năm tổ chức các lớp tập huấn về sơ cấp cứu, góp phần hỗ trợ người dân xử lý ban đầu trong các tình huống tai nạn, thương tích.

Từ năm 2025 đến nay, tổng kinh phí dành cho các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai của các cấp hội đạt gần 13,9 tỷ đồng.

Ông Dương Đức Hòa (sinh năm 1957), khối Hợp Tân, phường Kỳ Lừa chia sẻ: Gia đình tôi có 7 người, hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 vừa qua, phần phía sau nhà tôi bị sập hoàn toàn, cả gia đình phải sang nhà người thân ở tạm. Trong lúc khó khăn, được Hội CTĐ tỉnh đến thăm hỏi, trao thực phẩm và hỗ trợ 5 triệu đồng, gia đình tôi rất xúc động. Sự quan tâm, chia sẻ kịp thời này là nguồn động viên lớn, giúp gia đình có thêm điều kiện khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Thời gian tới, trước diễn biến ngày càng khó lường của thiên tai, các cấp hội CTĐ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, hướng tới xây dựng cộng đồng chủ động, vững vàng hơn trước thiên tai, góp phần bảo vệ tính mạng, giảm thiểu thiệt hại và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.