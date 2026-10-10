Phát huy vai trò lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận và các đoàn thể tỉnh

Đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang phát biểu kết luận hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các đoàn thể tỉnh.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ được giao; kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh. Công tác xây dựng Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy, quản lý đảng viên và kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiện. Việc tiếp nhận, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận được triển khai, bảo đảm hoạt động của Đảng ủy, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng liên tục, từng bước đi vào nền nếp.

Đồng chí Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Công tác dân vận đạt nhiều kết quả tích cực, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch về công tác dân vận; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tăng cường nắm bắt tình hình Nhân dân, dư luận xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Cùng với đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội. Trong 9 tháng, toàn tỉnh tổ chức 200 cuộc giám sát, 117 hội nghị phản biện xã hội; tổ chức 151 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, thu hút 12.430 lượt người tham dự.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua tiếp tục gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và chăm lo an sinh xã hội. Nhân dân đã hiến 190.436 m² đất, đóng góp gần 25,6 tỷ đồng, xây dựng, sửa chữa trên 245 km đường bê tông, kiên cố hóa 50 km kênh mương và xây dựng 13 cầu, cống. Quỹ “Vì người nghèo” cùng các chương trình an sinh xã hội đã hỗ trợ trên 11,1 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Công tác chuyển đổi số, đối ngoại nhân dân tiếp tục được quan tâm triển khai.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra một số hạn chế, đề xuất giải pháp đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động; nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt tình hình, phản ánh và tham mưu giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tăng cường sự phối hợp giữa MTTQ, các đoàn thể tỉnh với chính quyền và các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ.

Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh đạt được trong 9 tháng đầu năm. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên; thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, thiết thực công tác cán bộ trong toàn hệ thống, gắn với củng cố tổ chức đảng và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Ma Thế Hồng yêu cầu MTTQ, các đoàn thể tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là công tác giám sát, phản biện xã hội, đối thoại và tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của Nhân dân. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ những tháng còn lại và cả năm 2026.