Không để bị động, bất ngờ

Chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với thiên tai ngay từ cơ sở là một trong những nhiệm vụ được Bộ CHQS tỉnh đặc biệt chú trọng trước mùa mưa bão hằng năm. Trên cơ sở dự báo, đánh giá sát tình hình và đặc điểm địa bàn, đơn vị thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án PCTT, TKCN; tổ chức luyện tập, diễn tập thuần thục các phương án, nhất là tại những địa bàn thường xuyên xảy ra ngập lụt, chia cắt, sạt lở đất.

Cùng với việc duy trì nghiêm chế độ trực, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật chất hậu cần, sẵn sàng cơ động theo phương châm “4 tại chỗ”. Khi có tình huống xảy ra, các lực lượng kịp thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai cảnh báo, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, tổ chức cứu hộ, cứu nạn (CHCN), khắc phục hậu quả, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Lực lượng vũ trang tỉnh triển khai huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng cơ động trong mọi tình huống - Ảnh: H.C

Đại tá Nguyễn Tài Tình, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “PCTT, TKCN là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao, sự chủ động và khả năng sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống. Với phương châm chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn sẵn sàng cơ động đến những địa bàn khó khăn, nguy hiểm, nơi người dân cần nhất, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, không để bị động bất ngờ”.

Chủ động lực lượng và phương tiện

Cùng với việc duy trì lực lượng ứng trực sẵn sàng, công tác huấn luyện PCTT, TKCN được các cơ quan, đơn vị tổ chức sát nhiệm vụ và những tình huống có thể xảy ra trên địa bàn. Tại Trung đoàn Bộ binh 996, đơn vị chủ lực của LLVT tỉnh, thường xuyên được huy động thực hiện nhiệm vụ PCTT, TKCN và khắc phục hậu quả, nội dung huấn luyện tập trung nâng cao khả năng sẵn sàng cơ động lực lượng khi có lệnh.

Từ tiếp nhận thông tin, báo cáo chỉ huy đến triển khai lực lượng, phương tiện đều được tổ chức luyện tập, hiệp đồng chặt chẽ. Từ thông tin ban đầu, chỉ huy Trung đoàn tổ chức hội ý, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận; xác định lực lượng tham gia, phương tiện sử dụng, vật chất mang theo và yêu cầu cơ động. Khi tín hiệu báo động vang lên, cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) nhanh chóng tập trung, triển khai nhiệm vụ theo chức trách, từng bộ phận khẩn trương chuẩn bị lực lượng, vật chất, phương tiện, sẵn sàng cơ động.

Qua từng nội dung huấn luyện, đơn vị chú trọng nâng cao khả năng hiệp đồng, kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế trong quá trình báo động, chuẩn bị và cơ động lực lượng. Qua đó, từng bước rút ngắn thời gian, nâng cao khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Cán bộ, chiến sĩ luyện tập cách tổ chức lực lượng, cơ động, tiếp cận khu vực xảy ra sự cố - Ảnh: H.C

Thượng tá Đào Hữu Hiếu, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 996, Bộ CHQS tỉnh cho hay: “Chúng tôi chú trọng đưa những tình huống thực tế vào huấn luyện, đồng thời tổ chức cho bộ đội thực hành, khai thác, sử dụng thành thạo các phương tiện, dụng cụ phục vụ CHCN hiện có, bảo đảm CB, CS nắm chắc tính năng, cách sử dụng và xử trí linh hoạt trong các tình huống. Qua đó, khi có tình huống thiên tai xảy ra, lực lượng, phương tiện có thể nhanh chóng cơ động, triển khai nhiệm vụ đúng yêu cầu, phát huy hiệu quả cao nhất”.

Công tác chuẩn bị được Trung đoàn Bộ binh 996 triển khai đồng bộ, cụ thể từ phương tiện, trang bị đến vật chất hậu cần. Các phương tiện thường xuyên được kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, bảo đảm tình trạng kỹ thuật tốt, sẵn sàng cơ động khi có lệnh. Trang bị phục vụ PCTT, TKCN, như: Máy phát điện, cưa, cuốc, xẻng, phao cứu sinh, áo phao, đèn bão và các dụng cụ thiết yếu khác được kiểm kê, sắp xếp khoa học, thuận tiện cho việc cấp phát, sử dụng.

Cùng với đó, đơn vị chủ động dự trữ lương thực, nước uống, bảo đảm nhu cầu thiết yếu từ 5-7 ngày cho lực lượng khi cơ động thực hiện nhiệm vụ tại các địa bàn. Việc chuẩn bị được duy trì thường xuyên, nhằm bảo đảm khi có tình huống, CB, CS có thể nhanh chóng mang theo đầy đủ phương tiện, vật chất, cơ động đến nơi cần thiết và triển khai nhiệm vụ ngay.

Cơ động trong mọi tình huống

Là đơn vị mới được thành lập vào tháng 8/2026, Trung đoàn Bộ binh 27, Bộ CHQS tỉnh được giao nhiệm vụ trên địa bàn có nhiều khu vực miền núi, sông suối, thường chịu ảnh hưởng của mưa lớn, ngập lụt, sạt lở. Đặc điểm địa hình phức tạp, giao thông có thể bị chia cắt khi xảy ra thiên tai đặt ra yêu cầu cao đối với công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện và khả năng cơ động, ứng phó ngay từ những giờ đầu. Trên cơ sở nắm chắc địa bàn, đơn vị chủ động xây dựng phương án PCTT, TKCN sát với từng khu vực, xác định cụ thể địa bàn đảm nhiệm, hướng cơ động và lực lượng tham gia.

Trong huấn luyện, CB, CS được thực hành các nội dung sát với điều kiện địa bàn và những tình huống thiên tai có thể xảy ra, từ cơ động trong điều kiện mưa lũ, sử dụng xuồng, bè tiếp cận khu vực bị ngập, chia cắt đến tổ chức cứu người bị mắc kẹt, bị cô lập; sơ cấp cứu, vận chuyển người bị nạn, tìm kiếm người mất tích và hiệp đồng với các lực lượng tại chỗ.

Các tình huống được xây dựng theo hướng thực tế, chú trọng khả năng xử trí linh hoạt trong điều kiện địa hình phức tạp, thời tiết bất lợi. Trong đó, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bị nạn và lực lượng tham gia CHCN luôn được xác định là yêu cầu hàng đầu, xuyên suốt quá trình huấn luyện.

Không để bị động, bất ngờ trước thiên tai, việc xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện đến tổ chức huấn luyện đều được các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh chủ động triển khai sát thực tế, phù hợp từng địa bàn, từng tình huống. Khi có lệnh, lực lượng nhanh chóng cơ động, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tại chỗ, kịp thời tổ chức CHCN và khắc phục hậu quả. Qua đó, góp phần nâng cao khả năng ứng phó, bảo đảm LLVT tỉnh luôn là lực lượng nòng cốt, có mặt kịp thời ở những nơi khó khăn, nguy hiểm, đồng hành cùng Nhân dân vượt qua thiên tai.

Thượng tá Trần Xuân Thái, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn Bộ binh 27, Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Đơn vị luôn duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên rà soát, bổ sung phương án và tổ chức luyện tập thuần thục các tình huống PCTT, TKCN. Chúng tôi xác định phải nắm chắc địa bàn, chuẩn bị kỹ lực lượng, phương tiện và hiệp đồng chặt chẽ với cơ sở, bảo đảm khi có lệnh là có thể nhanh chóng cơ động, triển khai nhiệm vụ”.

Từ yêu cầu đó, công tác chuẩn bị được Trung đoàn triển khai cụ thể đến từng bộ phận. Các phương tiện được kiểm tra, bảo đảm tình trạng kỹ thuật; xuồng và các trang bị phục vụ CHCN được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng để lực lượng mang theo đến những khu vực ngập lụt, chia cắt. CB, CS được luyện tập các nội dung từ tiếp nhận thông tin, báo cáo, tổ chức lực lượng đến cơ động, tiếp cận khu vực xảy ra sự cố và triển khai CHCN.

Thông qua luyện tập, đơn vị vừa nâng cao khả năng hiệp đồng, xử trí tình huống của CB, CS, vừa kịp thời rà soát những điểm còn hạn chế trong tổ chức lực lượng, sử dụng phương tiện và phối hợp với lực lượng tại chỗ. Qua đó, từng bước nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các tình huống thiên tai, nhất là tại những địa bàn có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, sạt lở.