Thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm phát triển

Nhận lời mời của Đảng Lao động Mexico (PT), từ ngày 6-8/10, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dẫn đầu, đã tham dự Hội thảo quốc tế “Các chính đảng và một xã hội mới” lần thứ XXX tại thủ đô Mexico City, thăm và làm việc tại Mexico.

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Quy tụ 360 đại biểu đến từ 39 quốc gia, đại diện 101 tổ chức và chính đảng khắp các châu lục, hội thảo tập trung trao đổi những vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai của các dân tộc, như mô hình phát triển kinh tế-xã hội, chủ quyền quốc gia, hòa bình thế giới, chủ nghĩa phát-xít mới, hội nhập khu vực, điều chỉnh trong quan hệ quốc tế...

Đoàn Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế-xã hội, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, thúc đẩy đối thoại, đoàn kết và hợp tác giữa các lực lượng chính trị tiến bộ trên thế giới.

Trưởng đoàn Việt Nam nêu rõ, công cuộc đổi mới từ năm 1986 do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng cho thấy phát triển kinh tế cần gắn chặt với tiến bộ, công bằng xã hội; con người vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển.

Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi.

Nhân dịp Hội thảo, đoàn Việt Nam giới thiệu cuốn sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới’’, tập hợp các bài viết, phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.