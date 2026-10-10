Thời tiết Bắc Ninh đêm mùng 10, ngày 11/10: Đêm có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng
Xu thế: Do chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường yếu lệch Đông. Trên cao trường gió Đông Nam hoạt động cường độ yếu.
Thời tiết cụ thể như sau:
KHU VỰC PHÍA ĐÔNG (phường Chũ, các xã: Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận): Có mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời lạnh về đêm và sáng. Gió Đông Bắc cấp 2 -3. Nhiệt độ thấp nhất: 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30 độ. Độ ẩm trung bình: 75%.
KHU VỰC PHÍA TÂY (các xã, phường: Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận): Có mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời lạnh về đêm và sáng. Gió Đông Bắc cấp 2 -3. Nhiệt độ thấp nhất: 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32 độ. Độ ẩm trung bình: 72%.
KHU VỰC PHƯỜNG BẮC GIANG, KINH BẮC VÀ PHÍA TÂY NAM (các phường: Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài; các xã: Phật Tích, Trung Kênh và các vùng lân cận): Có mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời lạnh về đêm và sáng. Gió Đông Bắc cấp 2 -3. Nhiệt độ thấp nhất: 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32 độ. Độ ẩm trung bình: 75%.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/thoi-tiet-bac-ninh-dem-mung-10-ngay-11-10-dem-co-mua-vai-noi-trua-chieu-troi-nang-postid456050.bbg