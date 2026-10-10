Gìn giữ truyền thống hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc

Các quan chức ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc làm việc tại Bắc Kinh. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc)

Tình cảm tốt đẹp ấy trở thành tài sản chung quý báu, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước quyết tâm giữ gìn, phát triển, qua đó đóng góp thiết thực cho hòa bình, hợp tác, phát triển của khu vực và trên thế giới.

Năm 1950, Việt Nam và Trung Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, đánh dấu một mốc son lịch sử trong mối quan hệ giữa hai đất nước láng giềng gần gũi, núi sông liền một dải.

76 năm đã trôi qua kể từ mốc son ấy, hữu nghị, hợp tác vẫn là dòng chảy chính trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, được chứng minh bằng sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình mà hai nước chân thành dành cho nhau ở mỗi giai đoạn phát triển.

Trong bối cảnh hiện nay với những cơ hội, thách thức và mục tiêu phát triển mới, cả hai nước đều quyết tâm tiếp tục đồng hành trên con đường phía trước, đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Với nền tảng vững chắc là tình hữu nghị bền chặt, sự tin cậy chính trị không ngừng được tăng cường, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ngày càng được thúc đẩy mạnh mẽ, đạt kết quả thực chất trong nhiều lĩnh vực.

Những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua được thể hiện rõ nét thông qua việc các hoạt động trao đổi chiến lược cấp cao diễn ra mật thiết, các cơ chế hợp tác ngày càng toàn diện, phong phú, tin cậy, hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực gặt hái nhiều kết quả tích cực.

Về kinh tế-thương mại-đầu tư, trong 10 năm liên tiếp, Việt Nam giữ vững vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN; đồng thời là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới trong hai năm 2024 và 2025.

Ở chiều ngược lại, trong hơn 20 năm liền, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Kết nối chiến lược giữa hai nước, nhất là hạ tầng giao thông và logistics, đạt nhiều tiến triển tích cực.

Hai bên thúc đẩy kết nối đường sắt khổ tiêu chuẩn, thí điểm triển khai mô hình cửa khẩu thông minh, góp phần nâng cao hiệu quả thông quan, giảm chi phí logistics và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng khu vực.

Ngoài ra, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ trong các lĩnh vực như an ninh-quốc phòng, giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch.

Trong đó, hoạt động giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch diễn ra sôi động. Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 4/2026, hai bên đã tuyên bố khởi động Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027, qua đó đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, quảng bá xúc tiến du lịch, hợp tác nâng cấp hạ tầng, dịch vụ du lịch, củng cố và giữ vững vị thế là thị trường khách du lịch lớn nhất của nhau.

Những thành tựu hợp tác đáng tự hào mà Việt Nam và Trung Quốc đã gặt hái được trong thời gian qua là minh chứng rõ ràng cho thấy, những nhận thức chung, định hướng lớn mà lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đề ra đã và đang được chuyển hóa thành kết quả hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Nền tảng hợp tác vững chắc mà các thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước đã cùng nhau vun đắp trong thời gian qua chính là động lực để Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục đưa quan hệ song phương phát triển theo hướng ổn định, lành mạnh, bền vững và lâu dài, đồng thời cũng là tiền đề quan trọng để mở ra những đột phá, đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển ở tầm cao mới.