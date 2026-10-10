Luôn sát cánh, kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất

Thay mặt lãnh đạo TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Hùng tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp TP nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, thay mặt Hiệp hội Doanh nghiệp TP Đà Nẵng, Chủ tịch Hiệp hội Trần Quốc Bảo đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ, đặc biệt là quyết liệt xử lý, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư cho các doanh nghiệp trên địa bàn TP trong thời gian qua của lãnh đạo TP nói chung, cá nhân Chủ tịch UBND TP nói riêng. Về phía cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng sẽ tiếp tục nỗ lực, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đặc biệt, Hiệp hội Doanh nghiệp TP sẽ tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối, đầu mối để đưa các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và cơ chế, chính sách mới của UBND TP đến gần hơn với doanh nghiệp; đồng thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp nhằm báo cáo, làm việc và tham mưu lên UBND TP cùng các sở, ban, ngành để tìm phương án giải quyết cho các doanh nghiệp…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo UBND TP, Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng đã gửi tới Ban Thường trực, Ban Chấp hành cùng toàn thể cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp hội viên Hội Doanh nghiệp TP Đà Nẵng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất và tình cảm trân trọng sâu sắc. Đồng thời ghi nhận, biểu dương, đánh giá rất cao những nỗ lực vượt khó, tinh thần dấn thân và những đóng góp to lớn, thiết thực của Hiệp hội Doanh nghiệp TP cùng toàn thể đội ngũ doanh nhân TP đối với sự bứt phá phát triển của TP Đà Nẵng. Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, trong suốt chặng đường phát triển vừa qua, Hiệp hội Doanh nghiệp TP Đà Nẵng đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, khẳng định rõ nét vai trò là "nhịp cầu nối" bền chặt, tin cậy giữa chính quyền TP và cộng đồng doanh nghiệp.

Hiệp hội Doanh nghiệp TP Đà Nẵng đã làm tốt vai trò tập hợp, lắng nghe, chủ động phản ánh tâm tư, nguyện vọng và đề xuất nhiều giải pháp thiết thực; tích cực đồng hành cùng chính quyền trong việc tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Đà Nẵng không chỉ là lực lượng nòng cốt tạo ra giá trị vật chất, việc làm và đóng góp quan trọng vào ngân sách nhà nước, mà còn thể hiện tin thần trách nhiệm xã hội cao đẹp quan nhiều chương trình an sinh, vì cộng đồng… "Bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức phía trước, TP Đà Nẵng cam kết sẽ luôn sát cánh, kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thuận lợi và an toàn nhất cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất", Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, đồng thời tin tưởng rằng, với bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Hiệp hội Doanh nghiệp TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, mở rộng kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp hội viên nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập sâu rộng và phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chúc Hiệp hội Doanh nghiệp TP ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng là ngôi nhà chung tin cậy và là đối tác đồng hành chiến lược của chính quyền TP.

PHÚ NAM

* Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đã đi thăm, tặng hoa, chúc mừng nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Silver Shores, Công ty CP Bất động sản Phương Trang, đồng thời chủ trì cuộc đối thoại thường kỳ với các doanh nghiệp để nghe phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư và chỉ đạo xử lý.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng tặng hoa chúc mừng Công ty CP Bất động sản Phương Trang.