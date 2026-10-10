Miền Bắc, miền Trung đồng loạt mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (10/10), khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 9/10 đến 3 giờ ngày 10/10 có nơi trên 150 mm như các trạm: Đồn Biên phòng 571 (Hà Tĩnh) 152.2mm, Hóa Thanh (Quảng Trị) 414.0mm, …

Từ sáng sớm đến hết ngày 10/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Từ sáng sớm đến hết đêm 10/10, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).

Hôm nay miền Bắc có mưa rào và dông vài nơi. Ảnh: PV

Ngoài ra, ngày 10/10, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-20mm, cục bộ có nơi trên 50mm; ngày và đêm 10/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 10/10:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ. Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; riêng khu Tây Bắc 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ; riêng Sơn La và phía Nam Phú Thọ 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; riêng phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, vùng núi có nơi trên 30 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và trung du ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ. Nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ. Có mây, phía Bắc (TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực Lâm Đồng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.