Chủ động phòng, chống thiên tai

Chủ động phương án ứng phó

Trước diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường của thiên tai, thời gian qua, phường Đồng Sơn tập trung xây dựng phương án ứng phó phù hợp với đặc điểm địa bàn và từng loại hình, cấp độ thiên tai. Trên cơ sở đánh giá các nguy cơ có thể xảy ra, phường xác định cụ thể các tình huống cần ứng phó, phương án sơ tán người dân, địa điểm tập kết; đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện và vật tư cần thiết, bảo đảm khả năng ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Phường Đồng Sơn chú trọng củng cố lực lượng tại chỗ, trong đó dân quân tự vệ (DQTV) là lực lượng nòng cốt tham gia PCTT, sơ tán người dân, ứng cứu và khắc phục hậu quả. Hiện, phường có 280 cán bộ, chiến sĩ DQTV. Từ ngày 1/7/2026, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường tổ chức duy trì 9 dân quân thường trực, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; tham gia PCTT, tìm kiếm cứu nạn và xử lý các tình huống phát sinh trên địa bàn.

Phường Đồng Sơn sửa chữa, gia cố đập Rẫy Họ trước mùa mưa lũ - Ảnh: B.N

Anh Trần Ngọc Bảo Long, Tiểu đội trưởng Tiểu đội Dân quân thường trực, Ban CHQS phường Đồng Sơn chia sẻ: “Với lực lượng dân quân thường trực, PCTT là nhiệm vụ luôn phải sẵn sàng. Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều chủ động rèn luyện thể lực, chấp hành nghiêm chế độ trực và chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để có thể xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra. Chuẩn bị kỹ từ trước sẽ giúp chúng tôi vững vàng hơn khi thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong những tình huống thiên tai phức tạp, người dân cần hỗ trợ”.

Trung tá Nguyễn Mậu Vương, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Đồng Sơn cho biết: “Trong công tác PCTT, chúng tôi xây dựng phương án sát thực tế, thường xuyên rà soát các khu vực xung yếu và phân công rõ trách nhiệm. Khi có tình huống xảy ra, chúng tôi căn cứ diễn biến để điều chỉnh lực lượng, phương tiện phù hợp. Từ thực tiễn cho thấy, nắm chắc địa bàn, phản ứng nhanh và phối hợp thống nhất giữa các lực lượng là yếu tố quan trọng để xử lý hiệu quả các tình huống khi có thiên tai xảy ra”.

Khắc phục các điểm xung yếu

Cùng với xây dựng phương án ứng phó và củng cố lực lượng PCTT, phường Đồng Sơn tập trung rà soát hệ thống thủy lợi, giao thông và các khu vực có nguy cơ sạt lở, hư hỏng, nhất là những vị trí có thể ảnh hưởng đến an toàn của người dân khi mưa lớn, lũ xảy ra.

Trên địa bàn phường hiện có 3 hồ, đập lớn. Qua kiểm tra, rà soát trước mùa mưa lũ năm 2026, UBND phường xác định đập Rẫy Họ có một số vị trí bị sạt lở, hư hỏng, cần được sửa chữa, gia cố. Theo đó, phường đã bố trí 400 triệu đồng từ ngân sách địa phương để gia cố các điểm xung yếu bằng rọ đá, hạn chế sạt lở, bảo đảm an toàn công trình trong mùa mưa lũ.

Tuy nhiên, việc gia cố các điểm xung yếu mới chỉ xử lý những vị trí cấp thiết. Một số hạng mục của công trình đã xuống cấp, cần được sửa chữa, nâng cấp đồng bộ. Vì vậy, UBND phường Đồng Sơn đã đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ khoảng 38 tỉ đồng để sửa chữa, nâng cấp đập tràn, bờ kè sát đường Hồ Chí Minh và gia cố các đoạn bờ sông bị sạt lở.

Chủ tịch UBND phường Đồng Sơn Đoàn Hồng Quân cho biết: “Do nguồn lực của địa phương còn hạn chế, việc sửa chữa, nâng cấp công trình cần có sự hỗ trợ từ cấp có thẩm quyền. Địa phương mong muốn sớm được bố trí nguồn vốn để khắc phục các hạng mục xuống cấp, nâng cao hiệu quả khai thác công trình, phục vụ sản xuất, đời sống người dân và bảo đảm an toàn hồ, đập trong mùa mưa lũ”.

Thiên tai luôn tiềm ẩn những diễn biến khó lường nhưng thiệt hại có thể được hạn chế nếu công tác chuẩn bị được thực hiện từ sớm và phù hợp với thực tế. Với phường Đồng Sơn, ứng phó với thiên tai không chỉ là nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra mà luôn được duy trì thường xuyên, liên tục, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và bảo đảm ổn định đời sống, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.