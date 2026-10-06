Chủ động ứng phó với thiên tai, không để bị động, bất ngờ

Các địa phương cần chủ động ứng phó với thiên tai, không để bị động, bất ngờ. Ảnh: N.Lộc

Theo đó, thực hiện Văn bản số 55/BCĐ-BNNMT ngày 02/10/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Văn bản số 15698/BXD-VT&ATGT ngày 02/10/2026 của Bộ Xây dựng về việc chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn và gió mạnh trên biển; theo dự báo, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Để chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị:

Thường xuyên cập nhật các bản tin cảnh báo, dự báo về không khí lạnh, mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và các hình thái thời tiết nguy hiểm; rà soát, cập nhật phương án ứng phó phù hợp với tình hình thực tế, không để bị động, bất ngờ.

Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, máy móc, thiết bị, vật tư dự phòng theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng huy động xử lý khi có tình huống xảy ra.

Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn giao thông và công trình đường bộ. Tổ chức kiểm tra, rà soát các tuyến đường, công trình đường bộ, tập trung tại các vị trí có nguy cơ sạt lở đất, đá; ngập sâu, nước chảy xiết; ngầm, tràn; cầu, cống; khu vực trũng thấp và các vị trí xung yếu, đã xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố do thiên tai.

Tại các vị trí nguy hiểm, cần bố trí lực lượng ứng trực, canh gác, hướng dẫn giao thông; kịp thời cắm biển cảnh báo, rào chắn, phân luồng, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: N.Lộc

Chủ động xử lý sự cố, bảo đảm giao thông khi xảy ra sạt lở, ngập lụt, hư hỏng công trình hoặc ách tắc giao thông, khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, máy móc, vật tư để xử lý, khắc phục, bảo đảm giao thông trong thời gian sớm nhất.

Trường hợp sạt lở lớn, ngập sâu hoặc sự cố gây mất an toàn, ách tắc giao thông, các cơ quan chức năng cần tổ chức cảnh báo, phân luồng từ xa; phối hợp với chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự và các lực lượng chức năng tổ chức ứng cứu, khắc phục hậu quả.

Các Khu quản lý đường bộ, Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ, nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án BOT thuộc phạm vi quản lý triển khai đầy đủ các biện pháp ứng phó, bảo đảm giao thông.

Các đơn vị quản lý, chủ đầu tư có trách nhiệm bảo đảm an toàn đối với các dự án, công trình đang thi công. Cụ thể, các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu rà soát phương án bảo đảm an toàn tại công trường; có biện pháp bảo vệ người, máy móc, thiết bị, vật tư và công trình đang thi công, nhất là các hạng mục có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Khơi thông hệ thống thoát nước, thu dọn vật liệu, thiết bị; không để hoạt động thi công cản trở dòng chảy, làm gia tăng nguy cơ ngập úng, sạt lở hoặc gây mất an toàn giao thông.

Đồng thời, duy trì trực ban 24/24h, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh./.