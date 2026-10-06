Tập trung phòng, chống ngập nước, ứng phó với mưa lớn

Dự báo lượng mưa tại các khu vực của thành phố Đà Nẵng. Nguồn: Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ

Theo đó, Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng cần khẩn trương phối hợp kiểm tra, khơi thông, thu gom cỏ rác tại các cửa thu nước mưa trên mặt đường; kiên quyết tháo dỡ kịp thời các tấm chắn, vật dụng che đậy gây cản trở dòng chảy.

Đơn vị cần bố trí tối đa nhân lực ứng trực, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, thiết bị cơ giới để kịp thời xử lý các điểm xung yếu có nguy cơ ngập úng cao tại khu vực đô thị; đảm bảo các trạm bơm chống ngập hoạt động ổn định, liên tục.

Bên cạnh đó, chủ động tập kết máy bơm công suất lớn để hỗ trợ tiêu úng cục bộ tại các khu dân cư trũng thấp, thoát nước chậm, đồng thời hạ mực nước các hồ điều hòa để tăng khả năng điều tiết...

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, từ chiều nay (6/10) đến sáng 8/10, các xã, phường thuộc thành phố Đà Nẵng sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 250mm, có nơi vượt trên 300mm.

Trong ngày và đêm 8/10, thành phố tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi trên 150mm.

Cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng ở các khu vực trũng thấp, đô thị; trong cơn dông cần cảnh giác với lốc, sét và gió giật mạnh.

Sở Xây dựng đề nghị UBND các xã, phường khẩn trương chỉ đạo đơn vị phụ trách thoát nước rà soát, khơi thông toàn bộ hệ thống cửa thu nước trên các tuyến đường được phân cấp quản lý.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chủ động khơi thông dòng chảy, tháo dỡ các tấm chắn, vật dụng che đậy cửa thu nước trước nhà; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai hiệu quả kịch bản ứng phó ngập úng tại các khu vực trọng điểm.

Các địa phương, đơn vị chủ động triển khai công tác cảnh báo và ứng phó với mưa lớn, ngập lụt dựa trên dữ liệu từ bản đồ ngập lụt.

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cần chỉ đạo nhà thầu thi công phân công nhân sự túc trực thường xuyên tại các công trình dở dang; yêu cầu triển khai ngay phương án thoát nước tạm thời, đặc biệt tại các vị trí chưa hoàn thiện đấu nối hoặc từng xảy ra ngập úng...