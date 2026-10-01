Chờ ngày Phiêng Mơ khoe sắc

Phối cảnh đảo hoa Phiêng Mơ.

Trên diện tích gần 6.000m2 sát bên dòng Nậm Rốm, đảo hoa Phiêng Mơ được quy hoạch trồng hoa và thảm cỏ tạo cảnh quan. Các cụm hoa được bố trí theo dạng mảng, viền và điểm nhấn, kết hợp cây bụi, thảm cỏ và hoa theo mùa. Việc lựa chọn các loại cây, hoa được tính toán phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, đồng thời bảo đảm thuận lợi cho chăm sóc, duy tu về sau.

Người dân bản Phiêng Lơi chung tay trồng và chăm sóc hoa.

Theo phương án, đảo hoa Phiêng Mơ sẽ được bố trí nhiều loại hoa như hồng cổ Sa Pa, hoa sao, cẩm tú cầu, cúc ngũ sắc, ngọc thảo, sim tím... Xen giữa các khu vực trồng hoa là thảm cỏ, cây xanh và những không gian phục vụ du khách như BBQ, picnic, chòi nghỉ, điểm check-in. Khu vực vành cỏ quanh đảo, cầu qua suối cũng được bố trí để tạo sự kết nối, giúp không gian vừa có điểm nhấn vừa giữ được nét tự nhiên vốn có.

Để cảnh quan từng bước hình thành, từ đầu tháng 9, chính quyền và người dân địa phương đã cùng tham gia chỉnh trang khu vực. Sáng 1/9, phường Điện Biên Phủ tổ chức phát động phong trào trồng cây xanh, cây hoa và chỉnh trang cảnh quan tại bản Phiêng Lơi. Từ đó, nhiều phần việc tiếp tục được triển khai, trong đó có chăm sóc cây xanh, hoa và giữ gìn vệ sinh môi trường.

Đảo hoa có diện tích gần 6.000m2 được quy hoạch trồng hoa và thảm cỏ tạo cảnh quan.

Chị Lò Thị Tuyết, Bí thư Chi bộ bản Phiêng Lơi, chia sẻ: “Ngay từ khi có chủ trương chỉnh trang cảnh quan, bà con trong bản rất phấn khởi. Đây là không gian chung nên mọi người đều mong muốn góp sức để khu vực ngày càng sạch đẹp. Không chỉ trồng cây, trồng hoa, chúng tôi cũng vận động các hộ gia đình giữ gìn vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên, để du khách khi đến bản có thể cảm nhận được sự sạch sẽ, thân thiện.”

Không gian đảo hoa được đầu tư thuộc dự án Đường và cầu đi bộ kết nối các điểm du lịch cộng đồng bản Phiêng Lơi với mức đầu tư cho hạng mục này là hơn 1,2 tỷ đồng. Đến nay, tiến độ thi công đảo hoa đạt khoảng 70% khối lượng. Khi hoàn thành, hệ thống đường, cầu đi bộ cùng cảnh quan đảo hoa sẽ tạo thêm sự kết nối giữa các điểm tham quan, góp phần đa dạng trải nghiệm cho du khách khi đến Phiêng Lơi.

Nhân công thi công đường lát đá dạo trong khuôn viên đảo hoa.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất phường Điện Biên Phủ, việc hình thành đảo hoa không đơn thuần là tạo thêm một khu vực trồng hoa mà hướng đến xây dựng một không gian cảnh quan có thể khai thác lâu dài, gắn với hoạt động du lịch cộng đồng của bản.

“Trong quá trình triển khai, chúng tôi chú trọng yếu tố cảnh quan và khả năng khai thác thực tế. Các loại cây, hoa được lựa chọn trên cơ sở phù hợp với điều kiện địa phương và có khả năng chăm sóc lâu dài. Tuyến đường dạo, các khu vực nghỉ, điểm check-in cũng được bố trí để người dân, du khách có thể tiếp cận và trải nghiệm thuận lợi khi công trình hoàn thành”, Ông Nguyễn Viết Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất phường Điện Biên Phủ cho hay.

Khu vực chòi nghỉ cũng đang tích cực được thi công.

Từ một khu vực còn mang dáng vẻ tự nhiên, đảo hoa Phiêng Mơ đang từng bước được định hình. Những luống hoa mới trồng còn nhỏ, cây xanh chưa phủ kín, nhiều hạng mục vẫn đang hoàn thiện, nhưng trên nền đất ấy đã bắt đầu xuất hiện những khoảng màu mới.

Với người dân Phiêng Lơi, sự thay đổi của cảnh quan cũng mở ra những kỳ vọng mới. Không gian đẹp hơn đồng nghĩa với việc bản có thêm điều kiện để thu hút du khách, phát triển các hoạt động du lịch cộng đồng và giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào nơi đây.

Đảo hoa Phiêng Mơ đang từng bước được hoàn thiện với những sắc hoa dần phủ kín.

Chị Lò Thị Hương, người dân bản Phiêng Lơi, cho biết: “Trước đây khu vực này chủ yếu là không gian tự nhiên. Bây giờ được đầu tư, chỉnh trang, bà con rất vui. Nếu sau này hoa phát triển đẹp, đường đi hoàn thiện, có thêm chỗ nghỉ, chỗ vui chơi thì chắc chắn sẽ thu hút du khách đến bản tham quan, trải nghiệm. Người dân chúng tôi cũng mong muốn cùng nhau giữ gìn để cảnh quan lúc nào cũng sạch, đẹp.”

Với lợi thế nằm bên dòng Nậm Rốm, gắn với bản văn hóa du lịch cộng đồng và hệ thống các điểm trải nghiệm đang được kết nối, Phiêng Lơi có thêm cơ hội tạo dấu ấn riêng. Dự kiến đảo hoa Phiêng Mơ sẽ được đưa vào khai thác trước ngày 20/10 tới đây. Khi đường dạo hoàn thiện, hoa nở theo mùa, những điểm nghỉ và không gian trải nghiệm được đưa vào sử dụng, đảo hoa Phiêng Mơ sẽ góp thêm một điểm dừng chân cho hành trình khám phá Phiêng Lơi.