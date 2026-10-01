Hội Mùa vàng xã Lục Hồn hứa hẹn nhiều trải nghiệm hấp dẫn

Điểm nhấn mở đầu chuỗi hoạt động là giải trekking “Chinh phục đỉnh Cao Xiêm - Camping đón Mùa Vàng”, dự kiến diễn ra ngày 17.10. Du khách có thể chinh phục đỉnh Cao Xiêm, cắm trại giữa núi rừng, ngắm hoàng hôn, bình minh và cảnh sắc mùa vàng Lục Hồn.

Lễ hội mùa vàng xã Lục Hồn, Quảng Ninh

Trong các ngày cuối tuần từ 17.10 đến 22.11, nhiều trải nghiệm văn hóa đặc sắc được tổ chức như giã bánh giầy của người Sán Chỉ, thêu trang phục truyền thống của người Dao Thanh Phán, Dao Thanh Y; giao lưu Then - đàn tính, hát Soóng Cọ, dân ca, dân vũ và các môn thể thao truyền thống.

Những thửa ruộng bậc thang Lục Hồn bước vào mùa lúa chín

Từ ngày 23 đến 25.10, tại Đình Lục Nà dự kiến có không gian giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản, ẩm thực, đặc sản và sản phẩm thủ công địa phương.

Ngày 25.10 diễn ra trải nghiệm Lễ mừng cơm mới của người Tày và cuộc thi thiết kế, trình diễn thời trang “Sắc màu Mùa vàng”.

Trong tháng 11, du khách còn có cơ hội trực tiếp trải nghiệm gặt lúa trên những thửa ruộng bậc thang tại Cao Thắng, Ngàn Vàng.

Lễ hội Mùa vàng năm nay được tổ chức trong bối cảnh những thửa ruộng bậc thang Lục Hồn bước vào mùa lúa chín vàng rực rỡ, tạo nên bức tranh thiên nhiên tươi đẹp, thu hút du khách.

Chương trình khai mạc hứa hẹn mang đậm sắc màu văn hóa vùng cao với phần trình diễn nghệ thuật đặc sắc, tôn vinh nét đẹp lao động, mùa màng và con người miền biên giới.

Mùa lúa chín Lục Hồn

Thông qua Hội Mùa vàng, Lục Hồn hướng tới quảng bá cảnh quan, bản sắc văn hóa Tày, Dao, Sán Chỉ và từng bước xây dựng sản phẩm du lịch mùa Thu - Đông đặc trưng của địa phương.

Diễn ra giữa mùa lúa chín rộ, Lễ hội Mùa vàng 2026 ở Lục Hồn không chỉ là ngày hội của đồng bào các dân tộc mà còn là dịp để du khách khám phá vùng biên giới.