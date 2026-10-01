Chung kết 'Tinh hà say hi' trao hơn 1 tỷ đồng tiền thưởng

Ngày 1/10, ban tổ chức "Tinh hà say hi" công bố cơ cấu giải thưởng của chương trình. Kết quả các hạng mục được xác định dựa trên bình chọn của khán giả, khả năng trình diễn, sáng tạo âm nhạc và sự đóng góp của nghệ sĩ trong suốt mùa thi.

Ngôi vị quán quân do khán giả bình chọn trên ứng dụng VieON. Người chiến thắng nhận cúp cùng 250 triệu đồng tiền mặt. Á quân được trao cúp và 100 triệu đồng.

Tối 2/10 trao giải "Tinh hà say hi" với 14 hạng mục. Ảnh: BTC

Năm nghệ sĩ được lựa chọn vào nhóm “Anh trai Best Five” sẽ nhận tổng giải thưởng 250 triệu đồng. Đây là những gương mặt được đánh giá có đủ tố chất đại diện cho chương trình.

Ban tổ chức đồng thời trao giải “Ánh sáng tinh hà” trị giá 100 triệu đồng cho nghệ sĩ trẻ thể hiện năng lực toàn diện, tư duy sáng tạo và có những đóng góp đáng chú ý đối với khán giả cũng như âm nhạc Việt Nam.

Ba hạng mục khác do khán giả quyết định gồm “Màn trình diễn nhóm sáng tạo nhất”, trị giá 100 triệu đồng; “Anh trai trình diễn ấn tượng nhất” và “Anh trai thay đổi ấn tượng nhất”, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

Bên cạnh đó, sáu hạng mục có cùng mức thưởng 50 triệu đồng nhằm ghi nhận những dấu ấn của nghệ sĩ trong mùa thi. Trong số này, giải “Đội trưởng được yêu thích nhất” do 24 nghệ sĩ tham gia chương trình bình chọn.

Các giải còn lại gồm “Ca khúc được nghe và xem nhiều nhất”, “Anh trai đại diện thế hệ trẻ”, “Anh trai sáng tạo âm nhạc ấn tượng nhất”, “Anh trai sáng tạo nổi bật” và “Anh trai gắn kết anh em”.

Điểm mới trong cơ cấu giải thưởng năm nay là hạng mục “Tiên phong đất Việt”, có giá trị 150 triệu đồng. Giải được trao cho tiết mục nổi bật trong việc chuyển hóa chất liệu di sản văn hóa Việt Nam thành ngôn ngữ âm nhạc đương đại.

Theo ban tổ chức, hạng mục này hướng đến việc khuyến khích nghệ sĩ trẻ tiếp cận và làm mới nghệ thuật truyền thống, đồng thời đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng qua những màn trình diễn âm nhạc đại chúng.

Trong mùa thi, nhiều tiết mục đã khai thác chất liệu ca trù, hát xẩm, quan họ và các câu chuyện cổ tích. Một số phần trình diễn còn sử dụng nhạc cụ truyền thống, có sự tham gia cố vấn của chuyên gia nhằm bảo đảm sự phù hợp trong quá trình sáng tạo.

Đêm công bố và trao giải "Tinh hà say hi" diễn ra lúc 20 giờ ngày 2/10, được truyền hình trực tiếp trên HTV2 – Vie Channel, đồng thời phát trên YouTube Vie Channel và ứng dụng VieON.