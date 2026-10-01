Tăng cường các hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026

UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo tập trung chỉnh trang, trang trí hoa, cây xanh tại trụ sở, khuôn viên thuộc phạm vi quản lý; vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia Chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026”

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, thực hiện Kế hoạch số 9104/KH-UBND ngày 15/6/2026 của UBND tỉnh về tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026; thời gian qua, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, đăng ký và triển khai nhiều chương trình, hoạt động hưởng ứng Festival Hoa. Trong đó, một số địa phương đã tích cực chỉnh trang cảnh quan, xây dựng các tuyến đường hoa, tiểu công viên, công trình hoa, không gian hoa, huy động sự tham gia của Nhân dân và các tổ chức hoạt động trên địa bàn, góp phần tạo diện mạo cảnh quan và không khí hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026.

Tuy nhiên, việc triển khai tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa đồng đều; vẫn còn nhiều địa phương chưa triển khai Kế hoạch phát động Chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026” và phong trào xây dựng môi trường “Sáng – Xanh - Sạch - Đẹp”. Để tạo chuyển biến rõ nét, đồng bộ trong công tác hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026, công tác xây dựng các không gian hoa, tuyến đường hoa, công trình hoa và các điểm nhấn cảnh quan cần tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và UBND các xã, phường, đặc khu tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và tổ chức trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu khẩn trương rà soát, tiếp tục đăng ký và tổ chức thực hiện các chương trình, hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; bảo đảm thiết thực, cụ thể, phù hợp với chủ đề, quy mô và định hướng chung.

Cần xác định rõ tên hoạt động, nội dung, thời gian, địa điểm, quy mô, đơn vị chủ trì và nguồn lực thực hiện; ưu tiên các hoạt động có khả năng tạo điểm nhấn, thu hút Nhân dân và du khách, góp phần quảng bá hình ảnh Lâm Đồng.

Nội dung hưởng ứng tập trung vào các lĩnh vực: Văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch; hội thi, triển lãm, trưng bày; hoạt động cộng đồng, văn hóa đường phố; chỉnh trang đô thị, cảnh quan, môi trường; xây dựng tuyến đường hoa, không gian hoa, tiểu cảnh, công trình hoa và các hoạt động phù hợp khác.

Tăng cường phối hợp, huy động nguồn lực xã hội hóa tham gia hưởng ứng Festival Hoa bằng các hình thức phù hợp như: Tài trợ hoa, cây xanh, vật tư, kinh phí; đầu tư, trang trí không gian hoa; hỗ trợ xây dựng tuyến đường hoa, tiểu cảnh, công trình hoa; tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thương mại,…

Việc huy động nguồn lực thực hiện hoạt động hưởng ứng phải bảo đảm công khai, tự nguyện, đúng quy định; ưu tiên các công trình, hoạt động có khả năng duy trì, sử dụng lâu dài, tránh đầu tư dàn trải, hình thức, lãng phí.

UBND các xã, phường, đặc khucũng được yêu cầu khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch phát động Chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026” theo Kế hoạch số 9104/KH-UBND, gắn với phong trào xây dựng môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” tại địa phương.

Tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, khu dân cư, hộ gia đình, trường học, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và Nhân dân tích cực tham gia trồng, chăm sóc hoa, cây xanh; đồng thời khẩn trương rà soát quỹ đất, tuyến đường, khu vực công cộng và các vị trí phù hợp để xây dựng các tuyến đường hoa, không gian hoa, tiểu công viên, cụm tiểu cảnh, công trình hoa và các điểm nhấn cảnh quan hưởng ứng Festival Hoa; ưu tiên các tuyến đường, khu dân cư, cửa ngõ, các tuyến đường vào khu du lịch, điểm tham quan và những vị trí có tính đặc trưng, thuận lợi cho người dân, du khách tham quan, chụp ảnh, gắn với đặc điểm văn hóa, lịch sử, cảnh quan, sản phẩm đặc trưng và thế mạnh của từng địa bàn.

Chủ động làm việc, vận động các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tham gia hưởng ứng bằng các hình thức phù hợp; đồng thời tiếp tục duy trì, chăm sóc các tuyến đường hoa, không gian hoa, công trình hoa đã triển khai; thường xuyên vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm các công trình, tuyến đường hoa được duy trì xanh, sạch, đẹp trong thời gian dài.

Đối với khu vực trung tâm Đà Lạt, tiếp tục phát huy kết quả đã triển khai; vận động doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, hộ dân, trường học, cơ sở tôn giáo và cộng đồng dân cư tham gia trang trí hoa, cây xanh, tiểu cảnh trước khuôn viên, trụ sở, cơ sở kinh doanh và trên các tuyến đường, từng bước hình thành hệ thống không gian hoa có sự tham gia của cộng đồng.

UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và hiệu quả triển khai các hoạt động hưởng ứng, nhất là việc thực hiện Chiến dịch trên địa bàn; báo cáo cụ thể kết quả thực hiện, trong đó nêu rõ số lượng tuyến đường hoa, không gian hoa, công trình hoa, tiểu cảnh; số lượng hoa, cây xanh đã trồng; nguồn lực thực hiện và mức độ tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế, khẩn trương rà soát, đăng ký và tổ chức các chương trình, hoạt động hưởng ứng Festival Hoa.

Tập trung chỉnh trang, trang trí hoa, cây xanh tại trụ sở, khuôn viên thuộc phạm vi quản lý; vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia Chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026”.

Phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu nơi có trụ sở cơ quan, đơn vị mình để triển khai các hoạt động hưởng ứng, góp phần tạo sự đồng bộ, lan tỏa trên địa bàn.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường; các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc triển khai các chương trình, hoạt động hưởng ứng Festival Hoa trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn việc đăng ký, cập nhật danh mục hoạt động; tổng hợp các mô hình, công trình, tuyến đường hoa, không gian hoa tiêu biểu để phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá.

Cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đối với những địa phương, đơn vị triển khai chậm, chưa bảo đảm yêu cầu hoặc chưa có chuyển biến rõ nét.

Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu các hoạt động, mô hình, công trình, không gian hoa tiêu biểu; tạo sự lan tỏa và thu hút sự tham gia của Nhân dân, doanh nghiệp và du khách.

Việc hưởng ứng Festival Hoa cần được triển khai đồng bộ, liên tục, góp phần xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, quảng bá hình ảnh Lâm Đồng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và thu hút Nhân dân, du khách tham gia Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026./.