Lần đầu tiên đại nhạc hội quy mô hàng chục nghìn khán giả đến với Lai Châu

Đại nhạc hội Viettel Y-Fest 2026 dự kiến thu hút lên đến 30 nghìn khán giả. (Ảnh: Ban tổ chức)

Từ ngày 2-4/10, chương trình Viettel Y-Fest 2026 với chủ đề “Nhịp điệu cuộc sống” sẽ diễn ra tại Lai Châu, kết hợp các hoạt động âm nhạc, công nghệ, văn hóa và quảng bá sản phẩm địa phương.

Sự kiện được kỳ vọng tạo thêm một điểm nhấn trong đời sống văn hóa, du lịch của tỉnh, đồng thời mở rộng cơ hội để người dân địa phương tiếp cận những trải nghiệm công nghệ số hiện đại.

Tâm điểm của chương trình là đại nhạc hội “Viettel Y-Fest 2026: Nhịp điệu cuộc sống”, diễn ra vào 19 giờ 30 phút ngày 3/10 tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu, dự kiến sự kiện thu hút lên đến 30 nghìn người tham dự và hoàn toàn miễn phí. Riêng khu vực Fanzone gần sân khấu được Viettel phát vé cho khách hàng thông qua đăng ký dịch vụ.

Không chỉ tập trung vào hoạt động biểu diễn, Y-Fest 2026 được tổ chức theo hướng kết hợp âm nhạc với công nghệ nhằm quảng bá và lan tỏa các giá trị văn hóa địa phương.

Trong hai ngày 2 và 3/10, người dân và du khách có thể trải nghiệm các không gian công nghệ 5G, hệ sinh thái số Viettel Tammi, dịch vụ TV360 cùng nhiều hoạt động tương tác tại Quảng trường Nhân dân.

Một điểm đáng chú ý của chương trình là việc đưa văn hóa các dân tộc thiểu số Lai Châu vào không gian của một sự kiện công nghệ và giải trí hiện đại. Khoảng 200 diễn viên quần chúng thuộc các đội văn nghệ dân tộc Mông, Giáy, Lự và Thái sẽ tham gia hoạt động diễn diễu đường phố, qua đó giới thiệu những sắc màu văn hóa đặc trưng của địa phương tới người dân và du khách.

Bên cạnh đó, 100 gian hàng giới thiệu các sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng và ẩm thực địa phương là cơ hội để quảng bá sản vật, văn hóa và hình ảnh Lai Châu.

Việc lựa chọn Lai Châu làm một trong những điểm đến của Y-Fest 2026 cũng cho thấy xu hướng đưa các hoạt động văn hóa, công nghệ và giải trí quy mô lớn đến nhiều địa phương thay vì chỉ tập trung tại các đô thị lớn.

Lai Châu vốn có thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa và sản phẩm đặc trưng, đặt mục tiêu không chỉ tạo sức hút trong thời gian diễn ra sự kiện mà còn kéo dài hiệu ứng truyền thông sau chương trình.

Sau Lai Châu, Y-Fest 2026 dự kiến tiếp tục hành trình tới các địa phương khác nhằm tạo nên những trải nghiệm mang dấu ấn riêng ở từng vùng đất.