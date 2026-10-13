Kinh Bắc lãi gần 1.000 tỷ đồng trong quý III, nhưng hàng tồn kho và nợ vay tiếp tục phình to

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.187 tỷ đồng, tăng 136% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.220 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 937 tỷ đồng, gấp khoảng 3 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 911 tỷ đồng, tăng 196%.

Lãi cả nghìn tỷ đồng trong một quý, Kinh Bắc vẫn đối mặt dòng tiền âm và dư nợ vay lớn.

Dù vậy, giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn doanh thu khiến biên lợi nhuận gộp giảm từ 61,4% xuống 54,1%. Điều này cho thấy mức tăng trưởng doanh thu chưa chuyển hóa tương ứng thành khả năng sinh lời trên mỗi đồng doanh thu.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, Kinh Bắc đạt 5.111 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng khoảng 4,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 1.197 tỷ đồng, giảm 23,4%.

Cơ cấu doanh thu tiếp tục phụ thuộc chủ yếu vào hoạt động cho thuê đất và cơ sở hạ tầng khu công nghiệp. Mảng này đóng góp 3.293 tỷ đồng, chiếm khoảng 64,4% tổng doanh thu thuần. Trong khi đó, doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 1.214 tỷ đồng, tăng 74,3% so với cùng kỳ.

Một trong những yếu tố gây sức ép lên lợi nhuận là chi phí tài chính tăng mạnh. Trong 9 tháng, khoản chi phí này lên tới 925,6 tỷ đồng, gấp khoảng 2 lần cùng kỳ; riêng chi phí lãi vay ghi nhận 919 tỷ đồng, tăng 112%.

Với kết quả này, Kinh Bắc mới hoàn thành khoảng 51% mục tiêu doanh thu và 40% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng.

Đáng chú ý, quy mô hàng tồn kho tiếp tục gia tăng. Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản đạt 76.673 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho đạt 35.415 tỷ đồng, tăng hơn 8.342 tỷ đồng, tương đương gần 31%, và chiếm khoảng 46% tổng tài sản.

Phần lớn hàng tồn kho nằm tại các dự án bất động sản và khu công nghiệp đang được đầu tư, phát triển. Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị 18.354 tỷ đồng. Đây là khoản mục có ảnh hưởng đáng kể đến cơ cấu tài sản và nhu cầu vốn của doanh nghiệp.

Không chỉ vậy, Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu tại Hưng Yên cũng ghi nhận giá trị hàng tồn kho tăng từ khoảng 1.014 tỷ đồng đầu năm lên 3.129 tỷ đồng vào cuối quý III. Như vậy, vốn được ghi nhận tại dự án đã tăng hơn 2.100 tỷ đồng trong 9 tháng.

Dự án Khoái Châu là một trong những khoản đầu tư đáng quan tâm của Kinh Bắc trong bối cảnh doanh nghiệp mở rộng danh mục phát triển bất động sản ngoài lĩnh vực khu công nghiệp truyền thống. Tuy nhiên, khi chi phí đầu tư tiếp tục tích lũy vào hàng tồn kho, khả năng chuyển hóa nguồn vốn này thành doanh thu và dòng tiền thực tế sẽ phụ thuộc vào tiến độ triển khai, hoàn thiện các hạng mục và khai thác thương mại của dự án.

Hàng tồn kho tăng không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp chắc chắn gặp khó khăn, bởi đây có thể là nguồn doanh thu trong tương lai khi các dự án đủ điều kiện ghi nhận. Dù vậy, lượng vốn lớn bị giữ lại trong các dự án cũng làm gia tăng yêu cầu về nguồn tài trợ và hiệu quả sử dụng vốn, nhất là khi doanh nghiệp đồng thời triển khai nhiều dự án quy mô lớn.

Ngoài hàng tồn kho, các khoản phải thu ngắn hạn tại cuối quý III đạt khoảng 13.194 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm khoảng 38%, còn 5.144 tỷ đồng.

Những con số này cho thấy tỷ trọng tài sản nằm ở hàng tồn kho và các khoản phải thu đang ở mức cao, trong khi lượng tiền mặt sẵn có giảm.

Áp lực tài chính của Kinh Bắc còn thể hiện qua dòng tiền kinh doanh và quy mô nợ vay. Trong 9 tháng đầu năm, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 7.266 tỷ đồng. Dù đã cải thiện so với mức âm 15.215 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, dòng tiền kinh doanh vẫn thâm hụt đáng kể.

Trong bối cảnh hàng tồn kho tăng mạnh, dòng tiền âm phản ánh nhu cầu vốn lớn để tài trợ cho hoạt động đầu tư và phát triển dự án. Khi dòng tiền thu về từ hoạt động kinh doanh chưa đủ bù đắp nhu cầu chi, doanh nghiệp phải dựa nhiều hơn vào các nguồn vốn khác để duy trì tiến độ triển khai.

Tại ngày 30/9/2026, tổng nợ phải trả đạt 48.750 tỷ đồng, tăng gần 6.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay tài chính đạt khoảng 33.824 tỷ đồng, tăng hơn 5.200 tỷ đồng. Nợ vay dài hạn chiếm phần lớn, ở mức 30.678 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn khoảng 3.145 tỷ đồng.

Chi phí đi vay cũng gia tăng đáng kể. Ngoài 919 tỷ đồng lãi vay ghi nhận vào kết quả kinh doanh trong 9 tháng, Kinh Bắc còn khoảng 1.572 tỷ đồng chi phí đi vay vào các dự án và hàng tồn kho. Tổng hai khoản mục này vào khoảng 2.492 tỷ đồng, cho thấy chi phí sử dụng vốn là yếu tố cần được tính đến khi đánh giá hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp.

Trái ngược với mức tăng trưởng lợi nhuận trong quý III, diễn biến cổ phiếu KBC trên sàn chứng khoán vẫn khá trầm lắng. Kết phiên 12/10, cổ phiếu này dừng ở mức 25.400 đồng/cp, tương ứng mức giảm khoảng 4,2% từ giữa tháng 9 đến nay. Đáng chú ý, trong phiên 10/9, KBC từng đóng cửa ở mức 27.000 đồng/cp. Như vậy, so với mức giá này, KBC đã giảm khoảng 5,9%.