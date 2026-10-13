F88 lãi trước thuế 1.087 tỷ đồng sau 9 tháng

Theo báocáo tài chính quý III/2026 của doanh nghiệp, tổng doanh thu 9 tháng đạt 4.349tỷ đồng, tăng 54,2% so với cùng kỳ năm trước. Riêng quý III/2026, doanh thu đạt1.591 tỷ đồng, tăng 48%, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 401 tỷ đồng, tăng42,1%.

Trong 9tháng, hoạt động cho vay đóng góp gần 3.728 tỷ đồng doanh thu, tăng 52,4% sovới cùng kỳ. Tại ngày 30/9/2026, dư nợ vay ròng của F88 đạt 9.540 tỷ đồng, tăng48,8% so với cùng kỳ năm trước và tăng 32,2% so với đầu năm.

Đến cuốitháng 9, mạng lưới của F88 đạt 1.000 phòng giao dịch. Trong quý III, doanh nghiệpghi nhận khoảng 95.500 khách hàng vay mới, trong khi tỷ lệ khách hàng quay lạiđạt 68%.

F88 ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.087 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026

Về chiphí, tổng chi phí hoạt động trong 9 tháng tăng 24%, thấp hơn mức tăng 54,2% củadoanh thu. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm còn 43%, thấp hơn 10,3 điểmphần trăm so với cùng kỳ. Chi phí vốn tính trên cơ sở 12 tháng gần nhất ở mức13,3%, so với 14,4% cùng kỳ năm trước.

Tuynhiên, chi phí tín dụng tăng đáng kể. Trong 9 tháng, khoản mục này đạt khoảng1.316,5 tỷ đồng, tăng 93,6% so với cùng kỳ.

Ngoài chovay, hoạt động phân phối bảo hiểm mang về gần 583 tỷ đồng doanh thu trong 9tháng, tăng 74,6% so với cùng kỳ năm trước.

Về nguồnvốn, trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp huy động 833,5 tỷ đồng thông qua tráiphiếu đại chúng và 781,9 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Trong quýIII, Hội đồng quản trị F88 cũng phê duyệt việc thực hiện các khoản vay nướcngoài với tổng quy mô lên tới 50 triệu USD.