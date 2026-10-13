Đà Nẵng chuyển từ cho thuê đất đến xây dựng KCN có giá trị gia tăng cao

Đà Nẵng đang thực hiện chiến lược chuyển hướng kinh doanh từ cho thuê đất, cho thuê cơ sở hạ tầng, đến xây dựng khu công nghiệp có giá trị gia tăng cao và bền vững.

Đánh thức tiềm năng

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thăm nhà máy sản xuất của Tập đoàn HS Hyosung tại Khu công nghiệp Tam Thăng (Khu kinh tế mở Chu Lai). Ảnh: Anh Dũng/TTXVN

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, thành phố Đà Nẵng Nguyễn Hồng Quang cho biết, đến đầu tháng 10/2026, Khu kinh tế mở Chu Lai đã thu hút vốn đầu tư mới được 959 triệu USD, vượt xa chỉ tiêu 800 triệu USD trong năm nay. Đây là nền tảng đáng tin cậy để đến năm 2030 Khu Kinh tế mở Chu Lai thu hút đạt 5 tỷ USD.

Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khu công nghiệp và đô thị An An Hòa Lê Thị Nghĩa chia sẻ, là doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế mở Chu Lai, công ty nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc góp phần thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng công nghiệp, tạo việc làm cho người lao động và đóng góp vào ngân sách địa phương. Công ty xác định sự phát triển của doanh nghiệp luôn gắn liền với sự phát triển của Khu kinh tế mở Chu Lai và thành phố Đà Nẵng.

Trong lĩnh vực hạ tầng công nghiệp, trong năm 2026, công ty dự kiến giải ngân khoảng 1.200 tỷ đồng cho Khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa để chi trả bồi thường và thi công hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành giai đoạn 1 của dự án. Đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030 để xây dựng hơn 1 triệu m2 nhà xưởng cho thuê theo yêu cầu của các nhà đầu tư.

Đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng để thực hiện dự án kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh 1, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kính nổi Chu Lai – CFG Phạm Văn Quang đề xuất, để tiếp tục thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ các dự án, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai kiến nghị thành phố Đà Nẵng tiếp tục đặc biệt quan tâm về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để bảo đảm tiến độ triển khai dự án, tạo quỹ đất sạch.

Ông Phạm Văn Quang kiến nghị, thành phố cần tiếp tục quan tâm chính sách định giá đất công nghiệp theo hướng ổn định và có tính cạnh tranh cao, qua đó tạo động lực thu hút các dự án sản xuất quy mô lớn, công nghệ cao và có khả năng lan tỏa mạnh. Đặc biệt, để đánh thức tiềm năng Đẩy nhanh tiến độ đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối, logistics, cảng biển, năng lượng và hạ tầng số để nâng cao năng lực cạnh tranh của Khu kinh tế mở Chu Lai trong chuỗi cung ứng khu vực và quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình nhấn mạnh, Khu kinh tế mở Chu Lai đã thu hút được 265 dự án; trong đó, có 200 dự án trong nước và 65 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài. Số lượng các dự án của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế vào Khu kinh tế mở Chu Lai ngày càng tăng là minh chứng rõ nhất về sự phát triển mạnh mẽ, khai thác có hiệu quả và bền vững tiềm năng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thành phố.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tái cấu trúc mạnh mẽ, việc các nhà đầu tư lựa chọn Việt Nam, Đà Nẵng và Khu kinh tế mở Chu Lai để triển khai các dự án sản xuất công nghiệp có tính liên kết chuỗi giá trị là một tín hiệu rất tích cực, cho thấy niềm tin của doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư, vị trí địa kinh tế, kết cấu hạ tầng và tiềm năng phát triển công nghiệp của Khu kinh tế mở Chu Lai đã được đánh thức.

Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, logistics, điện, nước và các hạ tầng thiết yếu để tạo thuận lợi cho hoạt động của khu công nghiệp và thu hút nhà đầu tư, khai thác có hiệu quả tiềm năng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình nhấn mạnh.

Phát triển công nghiệp gắn với phát triển bền vững

Các nhà máy, khu sản xuất trong Khu kinh tế mở Chu Lai được đầu tư dây chuyền hiện đại. Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN

Ông Zhan Yong, Tổng giám đốc Công ty TNHH Sợi Tinfulong Việt Nam cho biết, nhà máy sản xuất hạt nhựa PET Chip và sợi Polyester tại Khu công nghiệp Tam Thăng 2, thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, thành phố Đà Nẵng có tổng vốn đầu tư 1.805 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích rộng 55.602 m2. Quy mô sản xuất của nhà máy đạt 86.000 tấn sản phẩm/năm.

Sản phẩm của Tinfulong có giá trị ứng dụng trực tiếp khá rộng trong các lĩnh vực ô tô, dệt may, gia dụng, trang trí xây dựng, y tế, có khả năng tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng của nhiều ngành công nghiệp, qua đó góp phần đa dạng hóa cơ cấu sản xuất, một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị sản phẩm công nghiệp của khu vực phía Nam thành phố Đà Nẵng, ông Zhan Yong cho biết.

Theo ông Nguyễn Hồng Quang, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, việc nhà máy sản xuất hạt nhựa PET Chip và sợi Polyester và một loạt các dự án khác trong Khu kinh tế mở Chu Lai đi vào hoạt động đúng theo các mục tiêu đã cam kết cho thấy phát triển công nghiệp gắn với phát triển bền vững để tạo ra giá trị gia tăng cao đã mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Trong những năm qua, đã từng bước đầu tư, hình thành hệ thống các khu công nghiệp, các dự án sản xuất quy mô lớn; nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn đã đầu tư, sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Sự hình thành và phát triển của các khu công nghiệp đã tạo nên một hệ sinh thái công nghiệp ngày càng hoàn chỉnh, từng bước thu hút các ngành công nghiệp cơ khí, ô tô, chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất công nghệ và các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, bền vững, thân thiện với môi trường.

Điển hình như Khu công nghiệp Tam Anh 1 có vị trí chiến lược về kết nối giao thông và logistics, thuận lợi trong kết nối với hệ thống cảng biển, sân bay, đường bộ cao tốc và các tuyến giao thông quan trọng, trong thời gian đến là hệ thống đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam với ga hàng hóa được quy hoạch tại khu vực này.

Những yếu tố trên là nền tảng để giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong sản xuất, lưu thông hàng hóa, xuất nhập khẩu. Khu công nghiệp Tam Anh 1 được kỳ vọng sẽ trở thành một hình mẫu trong nỗ lực xây dựng ngành công nghiệp phát triển bền vững, thân thiện với môi trường.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình cho biết, để đáp ứng mục tiêu phát triển xanh, chuyển từ cho thuê đất đến xây dựng khu công nghiệp có giá trị gia tăng cao, thành phố Đà Nẵng yêu cầu các nhà đầu tư chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nguyên liệu, phát triển bền vững. Từng bước nghiên cứu các giải pháp sử dụng nguyên liệu tái chế, phát triển sản phẩm theo mô hình kinh tế tuần hoàn, phù hợp với xu thế phát triển của thị trường quốc tế và xây dựng nhà máy theo hướng nhà máy xanh, hiện đại, tăng cường tự động hóa, chuyển đổi số, quản trị hiện đại.

Đối với các dự án hạ tầng khu công nghiệp, Đà Nẵng đang hướng đến mục tiêu không chỉ kinh doanh theo hướng “có đất để cho thuê”, cho thuê cơ sở hạ tầng, mà phải hướng đến xây dựng một khu công nghiệp có chất lượng, có sức cạnh tranh và có khả năng thu hút các nhà đầu tư tiềm năng. Trong đó, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghiệp hỗ trợ, chế biến chế tạo, các ngành có giá trị gia tăng cao, sử dụng hiệu quả tài nguyên và có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu.

Đà Nẵng không chỉ thu hút đầu tư để gia tăng vốn, mà hướng tới thu hút những dự án tạo ra giá trị gia tăng cao, công nghệ hiện đại, sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, hướng tới mô hình sản xuất xanh và phát triển bền vững.