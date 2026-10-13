Giá vàng hôm nay ngày 13/10: Vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay lùi về 4.175 USD/ounce, giảm hơn 20 USD so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 131,3 triệu đồng/lượng.

Sau khi lên mức cao nhất trong một tuần, kim loại quý quay đầu đi xuống khi đồng USD mạnh lên và thị trường theo dõi diễn biến năng lượng. Ông Jim Wyckoff - chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, cho biết vàng đang chịu áp lực bán trong bối cảnh đồng USD tiến gần mức cao nhất trong 18 tháng. Căng thẳng leo thang tại Trung Đông cũng khiến nhà đầu tư thận trọng hơn.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Theo Reuters, giá dầu trong phiên 12/10 tiến sát mức cao nhất trong hai tuần. Các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia làm dấy lên lo ngại về nguồn cung, lấn át triển vọng sản lượng dầu tiếp tục tăng. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh hoạt động xuất khẩu dầu diesel mới của Nga và thỏa thuận ngừng bắn liên quan đến năng lượng giữa Nga và Ukraine.

Trong tuần này, nhà đầu tư tập trung vào phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh cùng các dữ liệu kinh tế Mỹ để tìm thêm manh mối về chính sách lãi suất. Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) dự kiến được công bố ngày 14/10, sau đó là chỉ số giá sản xuất (PPI) và số liệu doanh số bán lẻ vào ngày 15/10.

Công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường phần lớn dự báo Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp cuối tháng 10; xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 được đánh giá ở mức 87%. Lãi suất duy trì ở mức cao có thể làm giảm sức hấp dẫn của vàng, do kim loại quý không mang lại lợi tức.

Ông Wyckoff nhận định các báo cáo kinh tế sắp công bố khó cho thấy lạm phát hạ nhiệt và có thể tiếp tục tạo sức ép giảm giá lên thị trường kim loại quý.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 12/10, giá vàng trong nước đồng loạt giảm ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC, PNJ đồng loạt giảm 500.000 đồng/lượng, đưa giá vàng về giao dịch ở mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giao dịch tại 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng giảm sâu đến 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch xuống ngưỡng 139,4 - 144,3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết tại 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng. PNJ và SJC cùng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn kết phiên ở ngưỡng 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng/lượng ở hai chiều, đưa giá vàng nhẫn về ngưỡng 139,4 - 143,4 triệu đồng/lượng. Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng nhẫn giảm xuống mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng.