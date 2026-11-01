Tham gia Cuộc thi viết “Trường học hạnh phúc” mùa 2 năm 2026, em Lê Hạ Mây, lớp 5/7 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, đã gửi đến bài viết “Chiếc khăn đỏ trong miền kí ức”. Bằng nét chữ nắn nót cùng bức tranh tự vẽ, em kể lại buổi lễ kết nạp Đội năm lớp Ba với những cảm xúc bồi hồi, tự hào và những lời hứa em vẫn luôn ghi nhớ. Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của em đến bạn đọc.

Có lẽ, cuộc đời học sinh là một cuốn sách đẹp, có những chương sách mở ra một cột mốc đáng nhớ, đánh dấu sự trưởng thành mà chúng ta không thể nào quên. Bước vào năm học cuối cấp, nhìn lại chặng đường đã qua, em vẫn còn nhớ như in ngày chúng em được kết nạp vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và lần đầu tiên được quàng trên vai chiếc khăn quàng đỏ tươi thắm. Một cảm xúc thật bồi hồi xen lẫn tự hào.

Đó là một ngày thật đẹp của năm lớp Ba, trong một buổi cắm trại ngay tại trường. Sáng hôm ấy, giữa những lều trại rực rỡ sắc màu và không khí náo nức, chúng em cùng nhau tham gia những trò chơi vui nhộn, tiếng cười và lời cổ vũ vang lên không ngớt. Mỗi trò chơi khép lại không chỉ để lại niềm vui mà còn giúp chúng em hiểu hơn về tình bạn, sự sẻ chia và sức mạnh của tinh thần đoàn kết: cùng chung sức, đồng lòng thì mới giành được chiến thắng.

Thoáng một cái, buổi sáng vui vẻ đã qua, đã tới giờ nghỉ trưa. Mọi người cùng nhau ăn uống và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một buổi chiều thật nhiều ý nghĩa.

Và rồi, thời khắc đặc biệt ấy đã đến, buổi lễ kết nạp Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh diễn ra trong niềm vui và hồi hộp của chúng em. Sân khấu được trang trí đẹp mắt với chiếc bảng xanh. Trên chiếc bảng là một dòng chữ được viết nắn nót: “Buổi lễ kết nạp Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh”. Bạn nào cũng nhìn chăm chú lên dòng chữ ấy, trong lòng dâng trào những cảm xúc lâng lâng khó tả. Tiếng cô Tổng phụ trách vang lên như kéo chúng em về hiện tại. Tên từng bạn được hô lên, chúng em hồi hộp bước lên phía trước. Đứng giữa sân trường, dưới lá cờ bay phấp phới, em nhận ra rằng khoảnh khắc này không chỉ là một buổi lễ bình thường mà còn là một cột mốc trưởng thành của mỗi chúng em.

Em còn nhớ lúc chúng em đưa tay lên ngực và đọc lời tuyên thệ: “Chúng em rất vinh dự được đứng vào hàng ngũ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, chúng em xin hứa: – Điều một, thực hiện tốt Năm điều Bác Hồ dạy. – Điều hai, tuân theo Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. – Điều ba, giữ gìn danh dự Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.”

Trong không gian ấy, những lời nói tưởng chừng như rất quen thuộc lại trở thành những lời hứa danh dự mà chúng em sẽ cố gắng thực hiện tốt hơn mỗi ngày.

Rồi giây phút mong chờ cũng đã đến, thời khắc chiếc khăn quàng đỏ được trao lên vai từng bạn, bạn nào cũng hồi hộp mong chờ đến lượt mình. Em cũng vậy, trong lòng cảm thấy nôn nao mà tự hào. Em cúi xuống nhìn chiếc khăn đỏ thắm được thắt ngay ngắn trên cổ áo, bỗng thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Đặc biệt, lời cô Hiệu trưởng trong buổi lễ hôm ấy khiến em nhớ mãi: “Màu đỏ của khăn là màu của lá cờ Tổ quốc, của máu, của lý tưởng và niềm tự hào. Đeo khăn quàng đỏ trên vai là một vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm của một người đội viên. Hãy luôn cố gắng học tập, sống tử tế và làm nhiều việc tốt cho gia đình và xã hội.”

Sau đó, giai điệu oai hùng của bài Quốc ca và Đội ca vang lên. Dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới - biểu tượng cho sự đoàn kết và niềm tự hào dân tộc, em thầm hứa sẽ luôn chăm ngoan, học giỏi, sống tử tế và biết yêu thương, giúp đỡ mọi người.

Buổi lễ kết thúc bằng nghi thức thả bóng bay, mỗi lều được một chùm bóng bay. Sau khi chúng em cùng nhau hô “Một, hai, ba!”, những chùm bóng bay tượng trưng cho niềm tự hào và mong ước của từng bạn tự do bay cao, bay xa trên nền trời xanh dịu dàng.

Những năm sau này, mỗi lần thắt khăn quàng đỏ, hình ảnh buổi lễ năm ấy lại hiện lên trong kí ức em, nhắc nhở mình phải sống sao cho xứng đáng với chiếc khăn mình đang mang.

Và hôm nay, trong những ngày đất nước đang rộn ràng hướng về ngày Quốc khánh 2/9 - ngày lễ lớn nhất của dân tộc, khắp nơi cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, em lại nhớ đến lời dặn của cô Hiệu trưởng và những lời hứa mình đã tự nhủ trong ngày hôm ấy. Đó chắc chắn là một trong những cột mốc đẹp nhất của tuổi học trò, ngày mà em nhận ra mình cần phải sống trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

Dành cho thí sinh dự thi "Viết và bình chọn trường học hạnh phúc 2026":

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