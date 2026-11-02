Đà Nẵng vào Top 10 điểm đến du lịch xu hướng toàn cầu năm 2027

Ngày 2/11, Trung tâm Xúc tiến du lịch TP Đà Nẵng cho biết, báo cáo Travel Trends 2027 của nền tảng tìm kiếm dịch vụ du lịch quốc tế Skyscanner đã đưa Đà Nẵng vào danh sách 10 điểm đến xu hướng năm 2027 (Trending Destinations 2027).

Đà Nẵng xếp thứ 7/10 với mức tăng trưởng lượt tìm kiếm chuyến bay khứ hồi đạt 68% (dữ liệu từ ngày 1/1 - 17/6/2026 so với cùng kỳ năm 2025). Skyscanner lưu ý mức tăng này phản ánh sự quan tâm của du khách quốc tế đối với thành phố chứ không phải lượng khách thực tế.

Trải nghiệm "Đón nhịp chợ cá bình minh" tại làng chài Mân Thái - hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026. Ảnh: Đức Hoàng

Đáng chú ý, đây là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á góp mặt trong danh sách này, bên cạnh các địa danh như Bishkek (Kyrgyzstan), Hurghada (Ai Cập), Malmö (Thụy Điển), Trapani (Ý), Samos (Hy Lạp) và Trùng Khánh (Trung Quốc).

Trong phần giới thiệu, Skyscanner đánh giá cao Đà Nẵng nhờ chuỗi trải nghiệm phong phú: từ tắm biển Mỹ Khê, khám phá Cầu Vàng (Sun World Ba Na Hills), danh thắng Ngũ Hành Sơn, bán đảo Sơn Trà đến khả năng kết nối thuận lợi với các di sản thế giới như phố cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn, kết hợp cùng ẩm thực miền Trung độc đáo.

Việc Skyscanner vinh danh tiếp tục nối dài chuỗi ghi nhận quốc tế của du lịch Đà Nẵng. Trước đó, thành phố cũng đã được Lonely Planet đưa vào danh sách 50 điểm đến trong Best in Travel 2027 và được Priceline xếp vào top 10 điểm đến nên khám phá năm 2027.

Sự xuất hiện liên tiếp trên các nền tảng uy tín góp phần nâng cao nhận diện thương hiệu, khẳng định vị thế du lịch biển đô thị và thu hút du khách quốc tế cho hành trình năm 2027.

Skyscanner là nền tảng tìm kiếm và so sánh dịch vụ du lịch trực tuyến tại Scotland (Vương quốc Anh) với khoảng 100 triệu người sử dụng mỗi tháng cùng mạng lưới hơn 1.200 đối tác du lịch toàn cầu.