Chi Lăng: Xây dựng mô hình “Dân vận khéo”

Chuyên viên Phòng Kinh tế xã (bên trái) cùng người dân đánh giá chất lượng na trên địa bàn

Ông Nguyễn Đức Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Chi Lăng cho biết: Bám sát các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các mô hình, điển hình DVK toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề mới. Yêu cầu đặt ra là các mô hình phải được triển khai thực chất, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị và việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trên cơ sở đó, các tổ chức cơ sở đảng nghiên cứu tình hình thực tế để đăng ký thực hiện. Như tại thôn Trung Thịnh, trước tình hình thực tế một số tuyến đường trong thôn chưa có điện chiếu sáng, việc đi lại của người dân vào ban đêm còn gặp khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, tháng 3/2026, Chi bộ thôn Trung Thịnh đăng ký thực hiện mô hình “Vận động xã hội hóa lắp đặt lưới điện thắp sáng đường thôn”.

Ông Hoàng Văn Biên, Bí thư Chi bộ thôn Trung Thịnh cho biết: Qua khảo sát thực tế và lấy ý kiến Nhân dân, chi bộ nhận thấy việc lắp đặt điện chiếu sáng trên các tuyến đường là nhu cầu thiết thực. Vì vậy, chi bộ thống nhất lựa chọn đây là nội dung để thực hiện mô hình DVK năm 2026; đồng thời phân công đảng viên tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia. Khi thấy rõ lợi ích của công trình, bà con đều đồng tình, tự nguyện đóng góp kinh phí và ngày công để cùng thực hiện.

Đến nay, mô hình đã lắp đặt được 49 bóng đèn với chiều dài khoảng 2 km, tổng kinh phí hơn 64 triệu đồng. Hệ thống điện chiếu sáng góp phần giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn hơn vào ban đêm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Không chỉ giải quyết những vấn đề trong đời sống hằng ngày, các mô hình DVK còn được lựa chọn theo hướng phù hợp với yêu cầu mới. Tại Đảng ủy cơ quan Đảng xã Chi Lăng, mô hình “Vận động chuyển đổi số trong tra cứu thông tin, giới thiệu di tích Đình - Chùa Kim Sơn, Đền Cấm, Đình Làng Mỏ” được triển khai nhằm phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong ứng dụng công nghệ để quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương. Điểm mới của mô hình là thay vì phải tìm kiếm hoặc đọc các bảng giới thiệu truyền thống, du khách chỉ cần dùng điện thoại thông minh quét mã QR tại di tích là có thể nhanh chóng truy cập website tìm hiểu thông tin về vị trí, lịch sử hình thành, giá trị văn hóa và những nét đặc trưng của từng di tích. Thực hiện nội dung này, Đảng uỷ giao Đoàn thanh niên xã tham mưu triển khai.

Anh Hoàng Trường An, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã thông tin: Đoàn xã đã chỉ đạo, huy động đoàn viên, thanh niên hướng dẫn người dân, du khách sử dụng mã QR tại các điểm di tích. Qua đó, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong chuyển đổi số, đồng thời giúp việc tìm hiểu di tích thuận tiện, góp phần đưa các giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương đến với người dân, du khách.

Cùng với những mô hình kể trên, đến nay toàn xã xây dựng được 66 mô hình, điển hình DVK trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó có những mô hình tiêu biểu như “Vận động Nhân dân xây lò đốt rác tại hộ gia đình, không xả thải ra môi trường” của Chi bộ thôn Làng Trung; “Tuyên truyền, vận động các hộ duy trì thực hiện và chăm sóc na theo tiêu chuẩn VietGAP” của Chi bộ thôn Mã Yên; “Dân vận số - An ninh từ cơ sở” của Chi bộ Công an xã…

Để các mô hình phát huy hiệu quả, Đảng ủy xã phân công rõ người, rõ việc, yêu cầu xác định tiến độ và kết quả cần đạt. Đặc biệt, sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn từ ngày 1/7/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy đã rà soát, ban hành quyết định giao các mô hình phù hợp cho từng thôn mới. Nhờ đó, các mô hình được tiếp tục duy trì, điều chỉnh theo điều kiện thực tế của từng địa bàn, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện.

Cùng đó, Đảng ủy xã chú trọng theo dõi, đánh giá hiệu quả, kịp thời phát hiện những cách làm hay, sáng tạo để trao đổi, học tập và phổ biến trong toàn xã. Những mô hình tiêu biểu, có hiệu quả thiết thực được lựa chọn để tuyên truyền, giới thiệu, tạo sức lan tỏa và khuyến khích các thôn, tổ chức, đoàn thể học tập, vận dụng phù hợp. Qua đó tạo tiền đề nhân rộng trong những năm tiếp theo.

Từ những việc làm cụ thể, sát với nhu cầu của người dân, các mô hình DVK ở xã Chi Lăng đang từng bước tạo chuyển biến trong đời sống và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Mỗi mô hình là một cách làm khác nhau nhưng điểm chung là đều hướng đến giải quyết những vấn đề thiết thực, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân và tạo sự đồng thuận trong cộng đồng, huy động sức dân cùng thực hiện những nhiệm vụ quan trọng.