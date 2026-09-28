OCB hoàn tất nghĩa vụ sau kết luận thanh tra, tiếp tục tăng cường tuân thủ

Cụ thể, theo kết luận, trong thời kỳ thanh tra, OCB duy trì hoạt động kinh doanh tăng trưởng qua từng năm và có ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, quy định của NHNN. Tại thời điểm 31/3/2026, tổng dư nợ cấp tín dụng của ngân hàng đạt hơn 208.588 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cuối năm 2025 và tăng 18,6% so với cuối năm 2024. Hoạt động mua bán ngoại tệ và giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài cũng ghi nhận sự tăng trưởng về số lượng và giá trị.

Bên cạnh những nội dung được ghi nhận, kết luận cũng đã chỉ ra một số tồn tại trong hoạt động của OCB, tập trung ở hoạt động tín dụng; kiểm tra, giám sát sau cho vay; cơ cấu thời hạn trả nợ cho khách hàng, chấp hành chính sách về lãi suất huy động cùng một số tồn tại khác.

Thanh tra NHNN đồng thời đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. OCB đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ vào ngày 18/8/2026.

Kết luận cũng xác định những tồn tại trên xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó, về khách quan, hoạt động ngân hàng chịu tác động từ những biến động khó lường của tình hình kinh tế, chính trị trong nước và quốc tế cũng như áp lực cạnh tranh về lãi suất huy động. Về chủ quan, công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại một số cấp quản lý còn thiếu sót; một số tập thể, cá nhân tại các đơn vị kinh doanh chưa thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn và quy định nội bộ.

Nghiêm túc tiếp thu, chủ động chấn chỉnh và khắc phục

Trước các nội dung được cơ quan thanh tra chỉ ra, OCB xác định việc nghiêm túc tiếp thu, kịp thời khắc phục các tồn tại và không ngừng nâng cao chất lượng quản trị, kiểm soát là yêu cầu xuyên suốt nhằm bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả và bền vững.

Thực hiện các kiến nghị tại Kết luận thanh tra, Ban Lãnh đạo OCB đã chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh và rút kinh nghiệm trong công tác quản trị, điều hành, kiểm tra, kiểm soát; đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch khắc phục đối với các nội dung được nêu.

“OCB luôn chấp hành đầy đủ các chủ trương, định hướng của Chính phủ và NHNN, đồng thời xác định tuân thủ là một trong những nguyên tắc nền tảng trong quản trị và điều hành”, đại diện ngân hàng nhấn mạnh.

Theo OCB, việc khắc phục được thực hiện theo hướng không chỉ xử lý các nội dung cụ thể được nêu trong kết luận mà còn hướng tới việc chủ động rà soát, củng cố hệ thống kiểm soát nội bộ, nâng cao trách nhiệm của các cấp quản lý và tăng cường công tác giám sát trên toàn hệ thống. Qua đó, ngân hàng hướng tới việc nhận diện và kiểm soát rủi ro từ sớm, kịp thời chấn chỉnh các vấn đề phát sinh và liên tục hoàn thiện các cơ chế nhằm duy trì hoạt động an toàn, ổn định.

Duy trì tăng trưởng gắn với kiểm soát chất lượng

Hiện OCB đã và đang tiếp tục triển khai các mục tiêu phát triển kinh doanh theo hướng tăng trưởng bền vững. Theo đó, kết luận thanh tra cũng đã ghi nhận OCB tích cực thực hiện chủ trương, định hướng của Chính phủ và NHNN, trong đó có việc đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh tín dụng xanh và hoàn thiện chính sách tín dụng xanh. Tỷ trọng dư nợ tín dụng xanh trên tổng dư nợ toàn hàng ở mức khoảng 11%.

Mới đây, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy OCB tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốt. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 2.470 tỷ đồng, tăng 30,5% so với cùng kỳ; tổng tài sản đạt 351.741 tỷ đồng và dư nợ tín dụng thị trường 1 đạt 227.554 tỷ đồng, tăng 11% so với cuối năm 2025.

Trong bối cảnh quy mô hoạt động tiếp tục mở rộng, OCB cho biết sẽ đặc biệt chú trọng đặt yêu cầu tuân thủ, quản trị rủi ro và kiểm soát chất lượng hoạt động song hành với mục tiêu tăng trưởng. Đây cũng là cơ sở để ngân hàng không ngừng hoàn thiện hệ thống quản trị, nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ và bảo đảm hoạt động phát triển theo hướng an toàn, bền vững.