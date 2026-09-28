Tuần thứ tư Cuộc thi “Công dân số xứ Lạng” năm 2026: Gần 13.100 bài thi đạt điểm tuyệt đối

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham gia Cuộc thi “Công dân số xứ Lạng”

Đáng chú ý trong tuần thứ tư, số bài thi đạt điểm tuyệt đối tăng đáng kể so với tuần thi thứ ba. Hệ thống ghi nhận 13.085 bài thi trả lời đúng 20/20 câu hỏi, tăng 4.152 bài, tương đương 46,5%. Tỷ lệ bài thi đạt điểm tuyệt đối trên tổng số lượt dự thi cũng tăng từ 8,7% ở tuần thứ ba lên 16,1% ở tuần thứ tư.

Ban Tổ chức đã xác định 11 thí sinh đạt giải trong tuần thi thứ tư gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Giải Nhất thuộc về thí sinh Hoàng Minh Tuấn, Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng, xã Chi Lăng.

Cán bộ xã Tân Tiến tham gia Cuộc thi “Công dân số xứ Lạng”

Trong tuần thi thứ tư, nhiều cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng, tiêu biểu như: Kho bạc nhà nước khu vực VI, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ngân hàng nhà nước khu vực V và Bảo hiểm xã hội tỉnh...

Việc triển khai sâu rộng cuộc thi không chỉ tạo không khí thi đua sôi nổi mà còn góp phần nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số thiết thực cho cán bộ và Nhân dân, đồng thời thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.