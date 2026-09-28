Vốn đầu tư nước ngoài cho chuyển đổi số tại TPHCM đang ngày càng rõ nét

Các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu TPHCM

Chiều 28-9, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức phiên họp trực tiếp kết hợp trực tuyến, chuyên đề về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đánh giá kết quả công tác quý 3-2026.

Dự tại điểm cầu TPHCM có các đồng chí: Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo TPHCM về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM; Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM.

Đưa cơ chế mới vào thực tiễn

Trình bày tham luận của TPHCM, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM Trương Minh Huy Vũ cho biết, sau khi Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị, HĐND TPHCM đã thông qua 6 nghị quyết về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các chính sách tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số dùng chung; các phòng thí nghiệm, trung tâm đổi mới sáng tạo và hỗ trợ giai đoạn ươm tạo khởi nghiệp. Đây được xác định là những nền tảng quan trọng để thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố.

Ở lĩnh vực hạ tầng số, thành phố hiện có 8.541 trạm BTS, tỷ lệ phủ sóng 5G khoảng 95%. Thành phố cũng đã đầu tư gần 2.900 tỷ đồng để hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin cho 168 phường, xã, đặc khu. Hệ thống dữ liệu của thành phố đã tích hợp 31 cơ sở dữ liệu, kết nối với 13 nhóm dữ liệu quốc gia và công bố 78 cơ sở dữ liệu mở.

Đồng chí Trương Minh Huy Vũ trình bày tham luận

Theo đồng chí Trương Minh Huy Vũ, bên cạnh nguồn lực đầu tư công, dòng vốn xã hội và vốn đầu tư nước ngoài dành cho khoa học - công nghệ, chuyển đổi số đang xuất hiện ngày càng rõ nét.

Tổng vốn cam kết đầu tư vào TPHCM đến nay đạt hơn 17 tỷ USD, trong đó các dự án khoa học - công nghệ, chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng. Đặc biệt là việc thu hút doanh nghiệp công nghệ lớn toàn cầu trong lĩnh vực bán dẫn. Tổng vốn đăng ký đối với nhóm dự án trung tâm dữ liệu lớn, AI đạt gần 2,1 tỷ USD; nhiều nhà đầu tư tiếp tục trao đổi, đề xuất các điều kiện để hình thành trung tâm dữ liệu tại TPHCM.

Bên cạnh đó, TPHCM cũng đã phê duyệt 11 khu công nghệ số tập trung, tổng diện tích hơn 1.200 ha; phát triển các khu nông nghiệp công nghệ cao và tiếp tục mở rộng Khu Công nghệ cao nhằm tạo không gian cho các ngành công nghệ chiến lược…

Cùng với hạ tầng và vốn, TPHCM tập trung phát triển nguồn nhân lực. Đến nay, 5 trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế đã được phê duyệt, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược như vi mạch, vật liệu mới. Thành phố cùng Đại học Quốc gia TPHCM cũng đang chuẩn bị đưa hệ thống thí nghiệm vi mạch bán dẫn dùng chung vào hoạt động, phục vụ nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn.

Mở thị trường, hút vốn cho công nghệ chiến lược

Về đóng góp của khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào kinh tế TPHCM, đồng chí Trương Minh Huy Vũ cho biết, TPHCM hiện có 274 dự án mới với tổng vốn hơn 1,6 tỷ USD tập trung vào khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, trong đó có các dự án trung tâm dữ liệu.

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TPHCM được xếp hạng 98 toàn cầu, quy mô ước khoảng 11 tỷ USD. Cùng với đó, việc hình thành quỹ đầu tư mạo hiểm được kỳ vọng bổ sung nguồn vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp và công nghệ mới.

Thành phố đẩy mạnh cung cấp thủ tục hành chính trực tuyến, sử dụng dữ liệu thay thế giấy tờ; 164/164 bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử; học bạ số cập nhật 1,52 triệu trường hợp; doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ, tư vấn chuyển đổi số thông qua các nền tảng.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM Nguyễn Thị Thanh Mai cùng các đại biểu dự phiên họp

Trong bối cảnh TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, với yêu cầu quý 4 năm 2026 tăng trưởng trên 13%, thành phố xác định 5 định hướng lớn về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trước hết là đưa các cơ chế, chính sách đã có vào thực tiễn, nhất là cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị. Thành phố sẽ tiếp tục làm rõ các quy trình để Nhà nước có thể đặt hàng nguồn nhân lực, thực hiện mua sắm thí điểm và trở thành một khách hàng lớn đối với sản phẩm khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. Qua đó tạo thị trường ban đầu, kích thích doanh nghiệp phát triển sản phẩm mới.

TPHCM tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái huy động vốn gắn việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế với kết nối các quỹ đầu tư khởi nghiệp, triển khai các mô hình hợp tác công - tư; nghiên cứu cơ chế Nhà nước cùng tham gia đầu tư với khu vực tư nhân để chia sẻ rủi ro, thúc đẩy các dự án khởi nghiệp tăng tốc.

Bên cạnh đó, TPHCM tiếp tục mở rộng không gian phát triển khoa học - công nghệ và hạ tầng số, từ Khu Công nghệ cao, các khu công nghệ số tập trung, khu nông nghiệp công nghệ cao đến định hướng khu vực phía Bắc TPHCM trở thành một trọng tâm phát triển khoa học - công nghệ gắn với các công nghệ chiến lược. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cấp quản trị dữ liệu phục vụ điều hành kinh tế số.

Đáng chú ý, TPHCM sẽ tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo nhân lực cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược như vi mạch, AI và các ngành công nghệ mới.