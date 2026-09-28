Tín hiệu tạo đáy vẫn bỏ ngỏ, nhà đầu tư kiên nhẫn chờ tín hiệu tích cực

Thị trường chứng khoán mở đầu tuần trong trạng thái giằng co và chịu áp lực bán trên diện rộng. VN-Index có thời điểm rơi xuống 1.763 điểm, tương ứng mức giảm hơn 22 điểm, trước khi lực cầu xuất hiện giúp chỉ số thu hẹp phần lớn đà giảm vào cuối phiên.

Đóng cửa phiên 28/9, VN-Index dừng tại 1.780,68 điểm, giảm 4,43 điểm, tương ứng 0,25%. Mức giảm này tích cực hơn đáng kể so với diễn biến trong phần lớn thời gian giao dịch, song độ rộng thị trường vẫn cho thấy bên bán chiếm ưu thế với 227 mã giảm giá, trong khi chỉ có 105 mã tăng.

Áp lực điều chỉnh tập trung rõ hơn ở nhóm vốn hóa lớn. VN30 giảm 0,83%, tương ứng hơn 16 điểm, với 21 mã giảm và chỉ 8 mã tăng. Một số cổ phiếu trụ đã thu hẹp đáng kể mức giảm về cuối phiên, qua đó hạn chế tác động tiêu cực lên VN-Index.

VIC gần như trở về tham chiếu khi chỉ còn giảm 0,04% vào cuối ngày, trong khi VPB cũng thu hẹp mức giảm xuống 0,22%. Nhờ vậy, áp lực lên chỉ số trong những phút cuối chuyển sang các cổ phiếu vốn hóa lớn khác.

SSB là mã giảm mạnh nhất trong rổ VN30 với mức giảm 3,08%. Hàng loạt cổ phiếu khác cũng mất trên 2% như TCX, SSI, HPG, GVR, MCH và LPB.

Trong các nhóm ngành, chứng khoán chịu sức ép đáng kể nhất. Hai cổ phiếu chứng khoán nằm trong VN30 đều thuộc nhóm giảm mạnh, trong khi phần lớn cổ phiếu lớn trong ngành bị bán trong suốt phiên và không thể hồi phục đáng kể cùng chỉ số.

VDS và HCM cùng giảm trên 4%, trong khi SHS, VND, MBS và CTS đồng loạt giảm trên 3%. Hơn một nửa số cổ phiếu trong ngành giảm trên 2%, kéo chỉ số nhóm chứng khoán giảm 2,05%.

Diễn biến này cho thấy áp lực không chỉ tập trung ở một vài cổ phiếu vốn hóa lớn mà đã lan rộng trong toàn ngành, khiến chứng khoán trở thành một trong những nhóm chịu ảnh hưởng rõ nhất trong phiên đầu tuần.

Trong bức tranh chung vẫn nghiêng về sắc đỏ, năng lượng và bảo hiểm là hai điểm sáng đáng chú ý khi cùng tăng bình quân trên 4%.

Tại nhóm năng lượng, BSR và GAS dẫn dắt đà tăng khi lần lượt tăng 6,58% và 3,73%, đồng thời trở thành hai cổ phiếu tăng mạnh nhất trong rổ VN30. Đáng chú ý, lực mua gia tăng rõ rệt trong nửa cuối phiên chiều giúp cả hai cổ phiếu đóng cửa tại mức giá cao nhất trong ngày.

Đà tăng cũng lan sang nhiều cổ phiếu dầu khí khác. PVS và PVC cùng tăng khoảng 5,7%, PVD tăng hơn 3,6%, trong khi POS và PVT cũng duy trì mức tăng tích cực.

Nhóm bảo hiểm ghi nhận điểm nhấn tại BVH khi cổ phiếu này bất ngờ tăng trần trong phiên chiều và giữ sắc tím đến cuối ngày. BVH đóng cửa ở mức cao nhất trong 5 tháng, trong khi thanh khoản tăng vọt lên khoảng 6 lần phiên trước.

Các cổ phiếu khác trong ngành cũng giao dịch tích cực với AIC tăng 8,45%, PVI và MIG cùng tăng trên 3%. Sự khởi sắc của năng lượng và bảo hiểm phần nào tạo đối trọng với áp lực bán tại nhóm tài chính và bất động sản.

Dù VN-Index hồi phục mạnh từ mức thấp nhất trong phiên, dòng tiền vẫn chưa cho thấy sự cải thiện đáng kể. Giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 15.000 tỷ đồng, tương đương phiên trước, trong đó nhóm VN30 chiếm hơn 8.000 tỷ đồng.

Mức thanh khoản này vẫn được đánh giá là thấp trong bối cảnh thị trường biến động mạnh. Việc chỉ số có thời điểm giảm hơn 22 điểm nhưng thanh khoản không tăng tương ứng cho thấy lực cầu bắt đáy chưa thực sự mạnh.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên HoSE với giá trị hơn 293 tỷ đồng. VPB là tâm điểm bán ra với hơn 200 tỷ đồng, trong khi BVH cũng bị bán ròng khoảng 115 tỷ đồng ngay trong phiên cổ phiếu này tăng trần.

Ngoài ra, CTG, PNJ và HDB cùng chịu giá trị bán ròng trên 50 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, khối ngoại không mua mạnh bất kỳ cổ phiếu nào, với dòng tiền mua được phân bổ nhỏ lẻ vào một số mã như BSR, DCM và STB.

Độ rộng thị trường có phần cải thiện vào những phút cuối khi khoảng 20 cổ phiếu đảo chiều từ giảm sang tăng trong phiên ATC. Tuy nhiên, với 227 mã giảm so với 105 mã tăng, sắc đỏ vẫn áp đảo và VN-Index chưa thể trở lại trên tham chiếu.

Phiên đầu tuần vì vậy tiếp tục cho thấy sự giằng co rõ rệt của thị trường quanh vùng 1.800 điểm. Việc chỉ số thu hẹp đà giảm nhờ một số cổ phiếu trụ và nhóm năng lượng, bảo hiểm khởi sắc chưa làm thay đổi thực tế rằng áp lực bán vẫn đang lan rộng trên nhiều nhóm cổ phiếu.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong thời gian qua

Lực cầu xuất hiện tại vùng 1.768-1.778 điểm

Chứng khoán Kirin (CSI)

VN-Index đóng cửa giảm điểm sau phiên hồi phục cuối tuần trước. Tuy nhiên, biên độ giảm được thu hẹp đáng kể trong phiên ATC, giúp chỉ số tiếp tục bảo vệ thành công vùng Gap 1.768-1.778 điểm.

Đây là lần thứ ba khoảng Gap này được kiểm định, trong khi thanh khoản có phần gia tăng so với phiên cuối tuần trước. Đáng chú ý, khối lượng khớp lệnh tăng hơn 6% so với mức bình quân 20 phiên, cho thấy lực cầu chủ động đã bắt đầu gia tăng tại vùng hỗ trợ.

Theo CSI, đây là tín hiệu tích cực cho thấy xu hướng điều chỉnh đang có dấu hiệu chững lại. Tuy nhiên, thị trường vẫn chưa xuất hiện tín hiệu đủ rõ để xác nhận đảo chiều.

CSI tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng, kiên nhẫn chờ thêm tín hiệu tích cực trước khi mở vị thế mua mới. Trong trường hợp VN-Index tiếp tục giảm, công ty đánh giá vùng hỗ trợ quanh 1.740 điểm có xác suất cao trở thành điểm tựa cho một nhịp hồi phục ngắn hạn.

Mất 1.770-1.775 điểm, rủi ro lùi về 1.720 điểm gia tăng

Chứng khoán AIS

VN-Index có phiên giao dịch ảm đạm khi lực bán tiếp tục chiếm ưu thế, phản ánh tâm lý giằng co tại các vùng hỗ trợ quan trọng.

Thanh khoản toàn thị trường vẫn ở mức thấp, cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư. AIS cho rằng đây vẫn là yếu tố đáng lưu ý trong bối cảnh thị trường đang kiểm định các vùng hỗ trợ.

Ngưỡng 1.770-1.775 điểm, tương ứng vùng MA50 ngày và MA50 tuần, được đánh giá là những hỗ trợ quan trọng cần đặc biệt chú ý. Nếu đánh mất vùng này, rủi ro điều chỉnh về quanh 1.720 điểm sẽ gia tăng đáng kể.

AIS khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro, hạ tỷ trọng tại các nhóm ngành đang chịu áp lực bán mạnh và chỉ cân nhắc giải ngân khi VN-Index xác nhận trạng thái cân bằng tại vùng hỗ trợ.

Thị trường chịu sức ép từ yếu tố bên ngoài

Chứng khoán SHS

Thị trường đang chịu tác động từ diễn biến thế giới, giá dầu ở mức cao cùng việc các quỹ đầu tư cổ phiếu toàn cầu tiếp tục bị rút ròng mạnh.

Hai chỉ số chính VN-Index và VN30 tiếp tục giao dịch kém tích cực dưới các vùng kháng cự mạnh. Trong bối cảnh thị trường thiếu những cơ hội sinh lợi rõ ràng, tâm lý nhà đầu tư ngắn hạn trở nên bi quan hơn, kéo theo áp lực dừng lỗ gia tăng.

SHS duy trì quan điểm thận trọng đối với thị trường chung khi phần lớn các nhóm ngành đang có xu hướng suy giảm hoặc tích lũy kéo dài. Ngoại lệ đáng chú ý là nhóm năng lượng - dầu khí và bảo hiểm vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng khá tích cực.

Lực cầu tại EMA200 mở ra khả năng hồi kỹ thuật

Chứng khoán Tiên Phong (TPBS)

Diễn biến thị trường nghiêng về tiêu cực khi áp lực bán lan rộng tại phần lớn nhóm ngành, ngoại trừ dầu khí tiếp tục thu hút dòng tiền.

Sự phân hóa giữa các nhóm chỉ số cũng khá rõ nét khi VN-Index thu hẹp đáng kể mức giảm, trong khi VN30 và VN-Midcap vẫn chịu áp lực điều chỉnh mạnh.

Điểm tích cực xuất hiện trong phiên chiều khi lực cầu gia tăng cùng thanh khoản cải thiện lúc VN-Index tiến sát EMA200 quanh 1.760 điểm. Theo TPBS, diễn biến này cho thấy chỉ số có khả năng tạm thời cân bằng hoặc xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, lực cầu hiện tại vẫn chưa đủ để xác nhận quá trình tạo đáy. Do đó, nhà đầu tư cần thận trọng với khả năng thị trường tiếp tục kiểm định các vùng hỗ trợ trước khi hình thành tín hiệu rõ ràng hơn.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được Thương gia trích dẫn nguyên văn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.