MB huy động thêm 1.750 tỷ đồng trái phiếu trong hai ngày

Ảnh minh họa: MBB.

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 28/9, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã: MBB) vừa có văn bản công bố kết quả các đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Ngày 23/9 vừa qua, MB đã chào bán thành công 10.000 trái phiếu mã MBBL12629 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành đạt 1.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn ngày 23/9/2032 và áp dụng lãi suất thả nổi 9%/năm. Thông tin về trái chủ, tài sản bảo đảm và mục đích phát hành,... hiện chưa được công bố.

Cùng chiều diễn biến, trước đó một ngày, 22/9/2026, ngân hàng cũng hoàn tất phát hành 7.500 trái phiếu mã MBBL12628, tương đương giá trị 750 tỷ đồng. Lô trái phiếu có cùng mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn ngày 22/9/2032 và có lãi suất thả nổi 9%/năm.

Qua hai đợt phát hành liên tiếp ngày 22-23/9, MB đã huy động tổng cộng 1.750 tỷ đồng từ kênh trái phiếu.

Dữ liệu từ HNX cho thấy, từ đầu năm 2026 đến nay, ngân hàng đã phát hành tổng cộng 28 lô trái phiếu với tổng giá trị 21.600 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn từ 3 – 10 năm, lãi suất phát hành dao động 8 - 9%/năm.

Vốn điều lệ MB vượt 100.000 tỷ đồng

Tại một diễn biến khác, MB vừa nhận được công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tài liệu báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Kết thúc đợt phát hành ngày 23/9/2026, MB đã phân phối thành công gần 805,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu từ quý 4/2026.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, ngân hàng thu về gần 8.055 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để bổ sung vốn hoạt động, kinh doanh của ngân hàng trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cho cổ đông, phù hợp với mục đích đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu nêu trên, số cổ phiếu lưu hành của MB tăng lên gần 10,068 tỷ đơn vị, cao nhất trên thị trường chứng khoán. Vốn điều lệ tăng từ 92.632 tỷ đồng lên 100.687 tỷ đồng, đưa MB trở thành ngân hàng đầu tiên vượt mốc 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ.