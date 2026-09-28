Giữ vững đà tăng trưởng, kinh tế Nghệ An xuất hiện nhiều điểm sáng

Điểm sáng tăng trưởng và đà bứt tốc từ các lĩnh vực mũi nhọn

Ngày 28/9, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Theo báo cáo, dù đối mặt với "lực cản" từ những biến động khó lường của tình hình thế giới cùng sự tàn phá của thiên tai, bão lũ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, kinh tế - xã hội của tỉnh trong Quý III và 9 tháng đầu năm 2026 vẫn có nhiều điểm sáng.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 9/2026.

Kinh tế Nghệ An đang đi đúng quỹ đạo tăng trưởng khi GRDP 9 tháng đầu năm 2026 dự kiến đạt khoảng 9,72% - 10%. Kết quả ấn tượng này nằm hoàn toàn trong khung kịch bản phát triển từ 9,69% đến 10,64% mà tỉnh đã chủ động vạch ra từ đầu năm, khẳng định sự ổn định của nền kinh tế địa phương trước các thách thức.

Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả nổi bật, lũy kế 9 tháng ước đạt hơn 25.600 tỷ đồng, vượt 10,1% dự toán cả năm và tăng 28,1% so với cùng kỳ.

Trong 9 tháng đầu năm, thu hút đầu tư cũng tạo dấu ấn rõ nét khi tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt hơn 106.600 tỷ đồng, gấp 3,15 lần so với cùng kỳ. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 2,46 tỷ USD.

Thu hút đầu tư cũng tạo dấu ấn rõ nét khi tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt hơn 106.600 tỷ đồng

Đặc biệt, tại Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư năm 2026, UBND tỉnh đã trao Giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư và ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư 25 dự án với tổng số vốn đăng ký trên 110.000 tỷ đồng; đã tổ chức khởi công, triển khai nhiều dự án trọng điểm, quy mô lớn.

Về phát triển doanh nghiệp, trong 9 tháng đã thành lập mới hơn 4.000 doanh nghiệp (tăng 3,51% so với cùng kỳ) với tổng số vốn đăng ký hơn 22.000tỷ đồng; có 908 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 25,58% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 24/9, tổng kế hoạch đầu tư công đã giải ngân hơn 14.000 tỷ đồng, đạt 69.34%. Tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch năm của Nghệ An cao hơn mức bình quân cả nước, đứng thứ 5 trong các tỉnh, thành.

Công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực chủ yếu. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng ước tăng 21,49% so với cùng kỳ, trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,79%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 5,18 tỷ USD, vượt kế hoạch năm.

Tổng doanh thu từ du lịch cũng chạm mốc ấn tượng với hơn12.000 tỷ đồng.

Khu vực dịch vụ duy trì đà tăng trưởng tích cực, mức tăng dự kiến đạt 9,06%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 147.000 tỷ đồng, tăng 14,26%; tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 5,18 tỷ USD, tăng 55,61% so với cùng kỳ, vượt 3,64% kế hoạch cả năm.

Bên cạnh đó, hàng loạt hoạt động, sự kiện du lịch đặc sắc được tổ chức thành công đã tạo sức hút lớn đối với du khách. Tính chung 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh ước đón 9,89 triệu lượt khách du lịch, tăng 12% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ du lịch cũng chạm mốc ấn tượng với hơn12.000 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 15%,...

Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh vẫn đối mặt với nhiều thách thức: Thiên tai (mưa lũ, sạt lở, nắng nóng) ảnh hưởng đến sản xuất và mùa vụ; doanh nghiệp gặp khó về đơn hàng và chi phí khiến nhiều sản phẩm công nghiệp (sữa, may mặc, gỗ, điện...) sụt giảm. Ngoài ra, tiến độ dự án và giải ngân vốn còn chậm do vướng giải phóng mặt bằng; thu ngân sách một số nơi chưa đạt dự toán; cải cách hành chính chưa đồng đều và vận hành chính quyền 2 cấp còn bất cập.

Tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng năm 2026

Dù kinh tế 9 tháng có sức bật tốt, khoảng cách tới mục tiêu cả năm của tỉnh vẫn rất lớn. Để đạt tốc độ tăng trưởng 10,5 - 11,5%, các cấp, các ngành cần tập trung điều hành quyết liệt hơn nữa trong quý IV.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải ghi nhận các kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu các cấp, ngành rà soát lại toàn bộ chỉ tiêu, dồn lực cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành rà soát toàn diện chỉ tiêu để dồn lực cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng 10,5 - 11,5%. Trên cơ sở kết quả 9 tháng, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê và các đơn vị cập nhật kịch bản tăng trưởng quý IV, kịp thời tham mưu giải pháp điều hành phù hợp. Đặc biệt, người đứng đầu các sở, ban, ngành và địa phương phải chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải phát biểu tại cuộc họp.

Đối với công tác đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các chủ đầu tư dồn lực thực hiện đồng bộ giải pháp thúc đẩy giải ngân, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2026.

Các sở, ngành và địa phương cần tập trung cao độ giải phóng mặt bằng; chủ động tháo gỡ vướng mắc về đất đai, vật liệu nhằm kích tốc tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh. Riêng với các siêu dự án như Cao tốc Vinh - Thanh Thủy, LNG Quỳnh Lập và Cảng nước sâu Cửa Lò, lãnh đạo tỉnh yêu cầu phải xác định rõ đường găng, mốc tiến độ cùng phương án thi công cụ thể để đảm bảo lộ trình về đích của từng công trình. Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh còn yêu cầu các ban ngành liên quan hoàn tất thủ tục để khởi công các dự án Nhà máy dứa, Khu công nghiệp VSIP 3 và Lâm viên phía Đông đường Bình Minh, Cửa Lò.

Đối với các dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài, yêu cầu các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành được phân công theo dõi, chỉ đạo dự án phải tập trung chỉ đạo, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý.

Với mục tiêu 35.000 tỷ đồng cả năm, Nghệ An còn khoảng 3 tháng để hoàn thành phần thu còn lại hơn 9.000 tỷ đồng. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát từng nguồn thu, nhất là những khoản có nguy cơ hụt, tăng cường chống thất thu thuế. Yêu cầu các xã, phường đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách địa phương, nhất là thu từ sử dụng đất, bảo đảm nguồn lực thực hiện các dự án đầu tư công.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư theo tiến độ; đồng thời, tập trung đăng ký, cập nhật biến động, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai.

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cấp, ngành và địa phương phải giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; đặc biệt là tập trung tổ chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.

Hà Hằng