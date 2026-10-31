Chỉ 30 phút, Binance mất 6,3 tỷ USD

Phần lớn trong số 6,3 tỷ USD tài sản bị đánh cắp đã bị rút khỏi các ví của Binance chỉ trong khoảng 20-30 phút. Ảnh: Wired.

Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, vừa trở thành nạn nhân của một vụ tấn công mạng với thiệt hại ước tính 6,3 tỷ USD. Phần lớn số tài sản bị đánh cắp được chuyển đi chỉ trong khoảng 20-30 phút.

Sự cố không chỉ lập kỷ lục mới về quy mô trộm cắp tiền mã hóa mà còn làm dấy lên lo ngại về khả năng bảo vệ tài sản của các nền tảng giao dịch trước những kỹ thuật tấn công ngày càng tinh vi.

Mất 6,3 tỷ USD trong 30 phút

Theo phân tích của Chainalysis và TRM Labs, phần lớn trong số 6,3 tỷ USD tài sản bị đánh cắp đã bị rút khỏi các ví của sàn giao dịch chỉ trong khoảng 20-30 phút, trên nhiều blockchain khác nhau.

Các giao dịch bất thường bắt đầu vào khoảng 3h20 sáng 30/10 (giờ Việt Nam). Tin tặc nhắm vào những ví tiền điện tử của Binance trên ít nhất 10 blockchain, bao gồm Ethereum, Bitcoin, Tron và Solana.

Số tài sản bị rút sau đó được chuyển đến nhiều địa chỉ khác nhau do cùng một đối tượng kiểm soát. Theo Chainalysis, tài sản liên tục được chuyển qua nhiều giao dịch theo một quy trình có dấu hiệu được lập trình sẵn.

"Hàng nghìn giao dịch trong một khoảng thời gian ngắn cho thấy những kẻ tấn công sử dụng tự động hóa để che giấu dòng tiền", Chainalysis nhận định.

Đáng chú ý, vụ trộm không hoàn toàn diễn ra bất ngờ. TRM Labs cho biết quá trình chuẩn bị đã bắt đầu ít nhất 36 giờ trước khi số tiền bị lấy đi. Trong giai đoạn thăm dò, một ví của tin tặc đã nhận ba khoản tiền rút nhỏ để thử nghiệm trước khi hoạt động được mở rộng.

Theo TRM Labs, các tin tặc đã chuẩn bị ít nhất 36 giờ trước khi thực hiện vụ cắp. Ảnh: Reuters.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, Binance cam kết khách hàng sẽ không phải chịu thiệt hại. Nhà sáng lập Changpeng Zhao viết trên mạng xã hội X: "Thật đau đớn, nhưng chúng tôi sẽ vượt qua", đồng thời khẳng định công ty có đủ nguồn lực để xử lý hậu quả.

Theo New York Times, Binance cho biết đã dành riêng hơn 6,3 tỷ USD từ nguồn vốn công ty để bù đắp thất thoát. Trong khi đó, khoảng 3 tỷ USD tài sản bị đánh cắp đã được các công ty khác phong tỏa, bao gồm Circle và Tether.

Dù vậy, TRM Labs ước tính tin tặc đã chuyển khoảng 2,4 tỷ USD tiền mã hóa sang những tài sản nằm ngoài khả năng kiểm soát.

Các công ty phân tích nghi ngờ nhóm tin tặc TraderTraitor đứng sau vụ việc. Chainalysis đưa ra nhận định sau khi phát hiện dòng tiền bị đánh cắp từ Binance có liên hệ với tài sản trong một vụ tấn công nhằm vào sàn Bitget trước đó. FBI xác nhận đã nắm được thông tin và đang phối hợp với các đối tác để đánh giá phạm vi sự cố.

Trong bối cảnh AI tiếp tục phát triển, những lỗ hổng này có thể trở thành mục tiêu của nhiều cuộc tấn công quy mô lớn hơn.

AI đang khiến tin tặc nguy hiểm hơn

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo AI đang làm thay đổi năng lực tấn công của tin tặc. Công nghệ này có thể hỗ trợ phát hiện những lỗ hổng bảo mật tinh vi, đồng thời tự động hóa các hoạt động khai thác và che giấu tài sản.

Eswar Prasad, giáo sư kinh tế tại Đại học Cornell, nhận định: "AI chắc chắn đang tăng cường khả năng của tin tặc trong việc tìm kiếm và khai thác những lỗ hổng tinh vi ở nhiều thành phần của hệ sinh thái tiền mã hóa".

Ông cho rằng quy mô và phạm vi của những cuộc tấn công như vậy có thể tiếp tục gia tăng.

Người sáng lập Binance, Changpeng Zhao đã cam kết sẽ bồi hoàn đầy đủ cho khách hàng. Ảnh: Tyrone Siu/Reuters.

Joshua Saxe, Giám đốc công nghệ của công ty bảo mật AI Abundant Security, cũng cảnh báo các công cụ AI có thể giúp nhiều nhóm tin tặc tiếp cận những kỹ thuật tấn công phức tạp hơn.

Theo ông, những nhóm vốn không có đủ năng lực chuyên môn vẫn có thể thử thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn nhờ sự hỗ trợ của công nghệ mới.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý không nên quy toàn bộ thành công của vụ tấn công Binance cho AI. Những nhóm tin tặc vốn đã sở hữu năng lực kỹ thuật cao từ trước khi công nghệ này phổ biến.