Lắp camera trước cửa nhà: Cẩn thận để tránh bị phạt hàng chục triệu đồng

Khác với việc lắp camera trong không gian riêng, camera trước cửa thường có góc quay bao gồm cả đường đi, ngõ chung, nhà hàng xóm hoặc những khu vực công cộng. Điều này đặt ra không ít vấn đề liên quan đến quyền riêng tư, bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin.

Để tránh những rắc rối không đáng có, người đang sử lắp camera trước cửa cần đặc biệt lưu ý 3 vấn đề sau.

Tùy tiện đăng hình ảnh camera lên mạng có thể bị phạt tới 25 triệu đồng

Không ít người có thói quen trích xuất hình ảnh từ camera rồi đăng lên mạng xã hội khi phát hiện người lạ xuất hiện trước cửa, hàng xóm xảy ra tranh cãi hoặc có sự việc bất thường trong khu dân cư.

Tuy nhiên, hành động tưởng chừng đơn giản này có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nếu việc chia sẻ hình ảnh vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Theo Nghị định số 330/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 19/8/2026, hành vi trích xuất, chia sẻ hoặc công khai trái phép dữ liệu ghi âm, ghi hình thu được tại nơi công cộng có thể bị xử phạt hành chính.

Cụ thể, Điều 71 quy định mức phạt từ 30 đến 50 triệu đồng đối với tổ chức có hành vi vi phạm. Trường hợp cá nhân thực hiện cùng hành vi, mức phạt bằng một nửa, tương ứng từ 15 đến 25 triệu đồng.

Đáng chú ý, không phải mọi hành vi trích xuất hoặc chia sẻ hình ảnh camera đều bị cấm. Vấn đề nằm ở việc sử dụng, công khai dữ liệu trái phép, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Chẳng hạn, khi camera ghi nhận một vụ trộm cắp hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gia chủ nên lưu giữ nguyên vẹn dữ liệu để phục vụ xác minh, đồng thời cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Ngược lại, việc tùy tiện đăng tải hình ảnh người khác lên mạng để bình luận, chỉ trích hoặc phát tán rộng rãi có thể tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật.

Tùy tiện đăng hình ảnh camera lên mạng có thể bị phạt tới 25 triệu đồng

Camera không được tùy tiện quay vào không gian riêng tư của hàng xóm

Một sai lầm phổ biến khác là lựa chọn góc quay càng rộng càng tốt, bất kể camera có ghi lại hoạt động sinh hoạt của nhà bên cạnh hay không.

Trên thực tế, mục đích chính của camera an ninh là bảo vệ tài sản và giám sát những khu vực cần thiết như cổng, cửa ra vào, sân hoặc tường rào. Việc cố tình hướng camera vào cửa sổ, ban công, phòng ngủ hay khu vực sinh hoạt riêng của hàng xóm có thể xâm phạm quyền riêng tư.

Đặc biệt, tại những khu nhà phố đối diện nhau, chung cư có cửa căn hộ nằm sát nhau hoặc ngõ nhỏ đông dân cư, chỉ một thay đổi nhỏ về góc quay cũng có thể khiến camera ghi lại hình ảnh bên trong nhà người khác.

Cơ quan Công an đã khuyến nghị người dân cần điều chỉnh góc quay phù hợp, tránh hướng thiết bị vào những không gian riêng tư không liên quan đến mục đích bảo đảm an ninh.

Sau khi lắp đặt, gia chủ nên kiểm tra trực tiếp hình ảnh trên ứng dụng điện thoại để xác định phạm vi quan sát thực tế.

Nếu camera hỗ trợ tính năng che vùng riêng tư, người dùng có thể tận dụng để hạn chế ghi hình những khu vực không cần thiết.

Nguyên tắc quan trọng là camera được lắp để bảo vệ ngôi nhà của mình, không phải để theo dõi đời sống của người khác.

Không đổi mật khẩu camera, coi chừng bị người lạ theo dõi ngược

Bên cạnh nguy cơ vi phạm quyền riêng tư, lắp camera kết nối Internet còn có thể trở thành điểm yếu trong hệ thống bảo mật của gia đình.

Nhiều người sau khi lắp đặt thường giữ nguyên mật khẩu mặc định hoặc thông tin đăng nhập do kỹ thuật viên cung cấp mà không biết rằng điều này có thể làm tăng nguy cơ bị truy cập trái phép.

Nếu tài khoản camera bị chiếm quyền kiểm soát, người lạ có thể theo dõi hoạt động ra vào, thời điểm gia đình vắng nhà, vị trí phương tiện hoặc những hình ảnh, âm thanh mà thiết bị ghi nhận.

Để hạn chế rủi ro, người dùng nên thay đổi mật khẩu ngay sau khi lắp đặt, ưu tiên mật khẩu mạnh và không sử dụng chung với các tài khoản quan trọng khác.

Ngoài ra, cần kích hoạt xác thực nhiều lớp nếu thiết bị hỗ trợ, hạn chế chia sẻ tài khoản cho người không cần thiết và thu hồi quyền truy cập khi không còn nhu cầu sử dụng.

Việc thường xuyên cập nhật phần mềm, firmware cũng rất quan trọng bởi các bản cập nhật có thể khắc phục những lỗ hổng bảo mật tồn tại trên thiết bị.

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân lựa chọn camera có nguồn gốc rõ ràng, bảo vệ thông tin đăng nhập và kiểm soát chặt chẽ những người được cấp quyền truy cập.