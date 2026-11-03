Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Sông Vàng. Ảnh: TRẦN TRÚC

Lấy sự hài lòng làm thước đo

Ghi nhận tại địa phương miền núi Sông Vàng, không khí làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã luôn diễn ra khẩn trương. Chị Bríu Thị Thìn (xã Sông Vàng) đến trung tâm để làm các thủ tục liên quan đến đất đai. Chị được cán bộ hướng dẫn tỉ mỉ cách thực hiện một số khâu trên môi trường trực tuyến.

Chị Thìn chia sẻ: “Tôi biết sử dụng công nghệ làm thủ tục là điều bắt buộc nên dù lúc đầu chưa quen, có chút khó khăn nhưng tôi vẫn cố gắng học theo sự chỉ dẫn của cán bộ. Ở đây, các anh chị hướng dẫn rất tận tình, hồ sơ được giải quyết đúng hẹn nên tôi rất yên tâm. Tôi hy vọng thời gian tới các thủ tục sẽ ngày càng đơn giản hơn để bà con không cần hướng dẫn vẫn làm được”.

Ông Lê Văn Tư, Chủ tịch UBND xã Sông Vàng cho biết, Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã đang hoạt động ổn định và hiệu quả. Từ ngày 15/12/2025 đến 20/9/2026, xã tiếp nhận và giải quyết 4.516 hồ sơ. Trong đó có 3.949 hồ sơ được thực hiện trực tuyến, đạt tỷ lệ 99,89%. Tỷ lệ hồ sơ trả trước và đúng hạn đạt mức gần tuyệt đối là 99,96% và tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 98,26%. Đặc biệt, xã không để xảy ra tình trạng hồ sơ tồn đọng.

Người dân Thạnh Mỹ thực hiện thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Ảnh: TRẦN TRÚC

Theo ông Tư, với đặc thù địa bàn miền núi, việc chú trọng cải cách hành chính và chuyển đổi số đã góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Tại xã Thạnh Mỹ, một địa bàn rộng lớn với dân cư phân tán, thách thức lớn nhất nằm ở kỹ năng số của một bộ phận người dân. Nhận diện khó khăn này, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã lấy thông điệp “Hành chính công chủ động - Tận tụy phục vụ nhân dân” và “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ” làm kim chỉ nam.

Ông Lê Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thạnh Mỹ cho hay, đơn vị bố trí công chức chuyên môn trực tiếp giải thích, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến. Không gian tại cơ sở được thiết kế hợp lý, các quầy giao dịch đều trang bị máy tính kết nối internet tốc độ cao và máy quét (scan) để người dân thuận tiện thao tác.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bến Giằng tận tình hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục. Ảnh: TRẦN TRÚC

Từ ngày 1/1 đến 11/9/2026, xã Thạnh Mỹ tiếp nhận 3.236 hồ sơ, trong đó 3.208 hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn. Một điểm sáng khác là công tác số hóa hồ sơ đầu vào đạt 99,46% và đầu ra đạt 100%.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã cũng thường xuyên rà soát, đề xuất phương án cắt giảm các quy định trùng lặp, tích hợp mẫu đơn để đơn giản hóa quy trình cho bà con.

Hiện đại hóa nền hành chính

Hành trình cải cách hành chính tại các xã vùng cao của Đà Nẵng đang chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ trong việc ứng dụng các nền tảng số. Tại xã Bến Giằng, từ ngày 1/1 đến 14/9/2026, địa phương tiếp nhận 2.504 hồ sơ, với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt mức cao 2.484 hồ sơ. Hiện xã cung cấp 250 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 195 dịch vụ công trực tuyến một phần.

Ông Châu Ngọc Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Bến Giằng khẳng định, địa phương đang khai thác hiệu quả phần mềm một cửa điện tử, hệ thống quản lý văn bản và thực hiện ký số hồ sơ đồng bộ. Việc liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cấp được bảo đảm, giúp hạn chế tối đa yêu cầu người dân phải cung cấp lại những thông tin đã có sẵn trên hệ thống.

Chuyển đổi số thực chất tại các xã vùng cao đang góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý và nâng cao chất lượng quản lý nhà nước. Ảnh: TRẦN TRÚC

Xã cũng đẩy mạnh tuyên truyền để bà con sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID và thanh toán trực tuyến, từng bước hình thành thói quen giao dịch trên môi trường mạng.

Tương tự, xã Phước Chánh cũng xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng chính quyền số cấp xã. Địa phương tập trung vào việc chuẩn hóa, cập nhật cơ sở dữ liệu để bảo đảm tính chính xác và khả năng tái sử dụng dữ liệu.

Ông Hồ Văn Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Chánh nhấn mạnh, mục tiêu của địa phương là xây dựng quy trình đơn giản, dễ thực hiện, giúp người dân và doanh nghiệp giảm thiểu chi phí và thời gian đi lại. Theo ông Huy, chuyển đổi số thực chất đã mang lại nền hành chính hiện đại, phục vụ đúng nghĩa, lấy sự hài lòng của công dân làm thước đo giá trị.

Có thể thấy, công tác cải cách hành chính tại các xã miền núi thành phố đang đi vào chiều sâu. Những rào cản về địa lý hay trình độ công nghệ đang dần được khỏa lấp bởi sự tận tâm của đội ngũ cán bộ và sự chủ động của chính quyền cơ sở.