Tài khoản ngân hàng, chứng khoán… phải liên kết với VneID

Quy định trên được nêu tại Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 69/2024 về định danh và xác thực điện tử, ban hành ngày 28/9/2026.

Tài khoản ngân hàng, chứng khoán, mạng xã hội, bán hàng online... sẽ phải liên kết VNeID

Theo đó, Nghị định 69/2024/NĐ-CP đã bổ sung các loại tài khoản phải liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử (VNeID) gồm: Tài khoản giao dịch điện tử theo Luật Giao dịch điện tử trên các nền tảng số phục vụ hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục, bình dân học vụ số, chứng khoán, viễn thông, ngân hàng, thương mại điện tử (người bán, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết theo quy định của Luật Thương mại điện tử), hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, kinh doanh du lịch, kinh doanh dược, khám bệnh, chữa bệnh, mạng xã hội tại Việt Nam.

Theo đó, tài khoản giao dịch điện tử trên các nền tảng số phục vụ hoạt động thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực ngân hàng, phải được liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử trước khi sử dụng.

Riêng đối với các tài khoản ngân hàng đã được tạo lập trước ngày Nghị định này có hiệu lực, Nghị định quy định rõ thời hạn chuyển tiếp. Theo đó, các tài khoản giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực ngân hàng đã tạo lập trước ngày 28/9/2026 phải được liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử chậm nhất trước ngày 30/6/2027.

Đối với tài khoản giao dịch điện tử thuộc các lĩnh vực khác như chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, du lịch, dược, khám bệnh, chữa bệnh, mạng xã hội… nếu đã được tạo lập trước ngày 28/9/2026 thì thời hạn liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử là chậm nhất trước ngày 31/12/2026.