Marvell sẽ mua lại Lumentum trong thương vụ trị giá 115 tỷ USD

Động thái này cho thấy Marvell đang thách thức đối thủ lớn hơn là Broadcom trong cuộc đua tranh thủ làn sóng đầu tư mạnh mẽ cho trí tuệ nhân tạo (AI).

Đây sẽ là một trong những thương vụ lớn nhất năm 2026, đồng thời là một trong những nước đi táo bạo nhất nhằm đón đầu quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng AI, xu hướng mà các lãnh đạo ngành chip kỳ vọng sẽ là động lực thúc đẩy nhu cầu thị trường trong nhiều năm tới. Thông qua việc mua lại Lumentum, Marvell đang dự báo làn sóng chi tiêu cho AI từ các tập đoàn công nghệ lớn sẽ còn tiếp diễn, khiến nhu cầu về các linh kiện quang học được dùng để truyền tải dữ liệu tốc độ cao luôn vượt xa nguồn cung.

Ông Matt Murphy, CEO của Marvell, người sẽ tiếp tục giữ vai trò Chủ tịch kiêm CEO của công ty sau sáp nhập, cho biết, cơ sở hạ tầng AI đang trải qua một sự thay đổi căn bản về kiến trúc, chuyển dịch sang kết nối quang học. Công ty đặt mục tiêu định hình kỷ nguyên tiếp theo của kết nối AI và tạo ra giá trị vượt trội cho các cổ đông.

Chỉ mới 3 năm trước, Marvell còn là một nhà sản xuất chip tương đối ít tên tuổi. Tuy nhiên, giá trị thị trường của công ty đã tăng vọt lên hơn 170 tỷ USD, nhờ vai trò hỗ trợ các tập đoàn công nghệ như Amazon phát triển các loại chip AI tùy chỉnh và công nghệ mạng dành cho các trung tâm dữ liệu.

Thương vụ với Lumentum cũng có thể giúp Marvell gia tăng sức mạnh trong cuộc đua với đối thủ Broadcom, đối tác chính cung cấp chip tùy chỉnh cho Google (thuộc Alphabet), với danh mục phần cứng trung tâm dữ liệu AI đa dạng hơn cho khách hàng.