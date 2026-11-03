Chọn Z Fold 8 vì 'thừa tiền mới bỏ ra 80 triệu đồng mua iPhone Duo'

Sau một thời gian cầm iPhone Duo đi làm hàng ngày và có các bài đánh giá, anh Hà Phạm, Giám đốc mảng Công nghệ và Xe của Vccorp cho biết, trừ khi mọi người thừa tiền (ở đây là có thể bỏ ra 80 triệu không phải lo nghĩ gì) thì có thể chọn chiếc điện thoại gập mới của Apple.

Nhiều người chọn Z Fold 8 thay vì iPhone Duo. Ảnh có chỉnh sửa bởi Gemini.

Anh Hà đánh giá một cách công tâm, iPhone Duo có những thứ hay và đáng khen khi chất lượng hoàn thiện xứng tầm của một chiếc máy cao cấp. Chạy mô hình AI Claude trên màn hình mở cho cảm giác đa nhiệm thật; màn hình nhám là giải pháp khá ổn và có tác dụng lâu dài. Tuy nhiên, theo anh khi đặt cạnh những cái hay đó với số tiền phải bỏ ra, nó không có đủ sức nặng.

Anh phân tích, để mua iPhone Duo thì phải mua thêm Apple care+, vì một chiếc máy gập rơi vỡ màn hình mà không có bảo hành sẽ phải tốn gần 30 triệu để sửa chữa. Gói Apple care+ có giá 9 triệu đồng cho 2 năm, nên tổng chi phí thực tế cho chiếc điện thoại gập mới của Apple lên tới 80 triệu đồng.

“80 triệu cho một chiếc điện thoại là quá sức”, anh Hà chia sẻ.

Chính vì thế, anh Hà đã làm một việc mà có thể nhiều “iFan” sẽ cười, đó là đổi iPhone Duo qua chiếc Z Fold 8. Sau khi đổi, anh còn dư ra 40 triệu đồng và mua luôn một chiếc card đồ hoạ RTX 5080; lúc đó thoải mái chơi game và chạy AI ở mức cá nhân trên máy tính của mình. Chiếc card đồ hoạ này không còn sản xuất nữa nên giá sẽ ngày càng tăng, trong khi iPhone Duo thì hiện đang rớt giá theo từng ngày.

Theo anh Hà Phạm, thứ mọi người nhận được khi dùng iPhone Duo là cảm giác những người xung quanh tò mò nhìn mình khi mở máy. Cảm giác đó là thật nhưng chỉ được tầm một tuần và trả thêm mấy chục triệu chênh lệch cho điều này không đáng chút nào.

Trong khi đó, anh Trần Mạnh Hiệp, quản trị diễn đàn Tinh Tế cũng cho rằng, nếu đặt giữa việc lựa chọn iPhone Duo và Galaxy Z Fold 8, anh vẫn sẽ chọn Z Fold 8.

Theo anh, đối với một chiếc điện thoại, tỉ lệ màn hình là điều quan trọng nhất. Cả màn hình trong lẫn màn hình ngoài của Z Fold 8 đều không quá rộng, vừa vặn với tỉ lệ của smartphone hiện nay. Trong khi đó, iPhone Duo thì khác, màn hình trong khá ổn, nhưng màn hình ngoài lại quá rộng, lệch hẳn so với tỉ lệ khá hẹp mà các ứng dụng điện thoại đang được thiết kế hiện nay.

Một điều nữa có thể thấy, màn hình trong của Z Fold 8 hiển thị đẹp hơn hẳn. Lớp chống chói trên màn hình trong của iPhone Duo làm giảm chất lượng hiển thị đi quá nhiều.

Ngoài ra, với một chiếc smartphone người ta còn chú ý ở thiết kế nhẹ hơn và độ mỏng, trong đó nhẹ hơn rất quan trọng. Z Fold 8 chỉ nặng 201g, cầm nhẹ nhàng, thậm chí còn nhẹ hơn cả một chiếc smartphone thông thường. Còn iPhone Duo lên tới 254g, thân máy lại rộng và lùn, nên khi cầm càng thấy khá nặng tay.

Phần mềm trên màn hình ngoài chiếc điện thoại của Apple còn nhiều bất cập. Nội dung hiển thị bị lệch, lỗi nhiều và sẽ còn mất khá lâu để các nhà phát triển cập nhật ứng dụng phù hợp với chiếc iPhone mới này.

Cuối cùng là giá bán, theo anh Hiệp, ở Mỹ, hai máy chỉ chênh nhau khoảng 100 USD. Nhưng ở Việt Nam, chiếc điện thoại của Samsung có giá khoảng 35 triệu đồng, còn iPhone Duo lên tới 65 triệu. Muốn có chiếc điện thoại gập của Apple thì người dùng phải chờ, hoặc chấp nhận mua giá chênh lệch cao hơn giá niêm yết từ các nhà bán lẻ; thậm chí có thời điểm mức giá được đẩy lên đến hơn 70 triệu đồng ở thị trường mua bán lại. Đây là một mức giá quá cao so với thực tế giá trị của nó khi trải nghiệm.