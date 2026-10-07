Trường học hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026

Học sinh Trường THCS Trương Công Định (phường Gia Định) tham quan học tập tại Thư viện Gia Định

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường An Hội Đông) phát động "Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026" thông qua nhiều hoạt động như kể chuyện về tấm gương tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát động phong trào đọc sách, học sinh chia sẻ các đầu sách hay...

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường An Hội Đông) phát động "Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026"

Với cách làm khác, Trường THCS Trương Công Định (phường Gia Định) tổ chức không gian học tập ngoài lớp học nhằm mang đến những trải nghiệm học tập mới mẻ, khơi gợi hứng thú và say mê khám phá cho học sinh.

Theo đó, học sinh lớp 6A3, Trường THCS Trương Công Định đã có buổi tham quan, trải nghiệm tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của Thư viện Gia Định. Thông qua nhiều hoạt động tương tác, các em được tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khám phá thư viện với nhiều đầu sách hay một cách gần gũi, chủ động và đầy hứng thú.

Học sinh Trường THCS Trương Công Định (phường Gia Định) tham quan học tập tại Thư viện Gia Định

Tại đây, học sinh được tham quan khu trưng bày, tìm hiểu các đầu sách hay về Bác Hồ cũng như thưởng thức các tác phẩm tranh vẽ với chủ đề "Bác Hồ với thiếu nhi", học lịch sử qua việc xem phim tư liệu "Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945"...

Học sinh Trường THCS Trương Công Định tham quan khu trưng bày, tìm hiểu các đầu sách hay tại Thư viên Gia Định

Sau khi tìm hiểu các đầu sách hay và xem phim lịch sử, học sinh được tham gia trò chơi hỏi - đáp "Thám tử đọc sách"; phát huy tinh thần làm việc nhóm và khả năng sáng tạo qua hoạt động "Góc sáng tạo nhân vật"... qua đó duy trì thói quen đọc sách, chủ động học hỏi và nuôi dưỡng tinh thần tự học, tự rèn luyện suốt đời.

Tại phường Bến Thành, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Bến Thành vừa tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 với chủ đề "Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời" tại Trường THCS Nguyễn Du.

Tại lễ khai mạc, em Lê Gia Hân, học sinh lớp 9/3, Trường THCS Nguyễn Du, đã đại diện học sinh trên địa bàn phường chia sẻ nỗ lực và quyết tâm rèn luyện, làm chủ tri thức và công nghệ số.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành) tham gia các hoạt động trải nghiệm công nghệ tại Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026

Ngay sau lễ khai mạc, học sinh được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo như đấu trường robot, trải nghiệm kính thực tế ảo, thử thách Block Puzzle rèn luyện tư duy logic, sử dụng AI an toàn, phòng chống lừa đảo mạng trực tuyến...

Học sinh các trường học trên địa bàn phường Bến Thành tham gia các hoạt động trải nghiệm công nghệ tại Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026

Ngày 28-9-2026, UBND TPHCM ban hành Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 trên địa bàn TPHCM. Lễ phát động cấp thành phố sẽ diễn ra vào ngày 9-10-2026 tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM. Trước đó, các hoạt động tuyên truyền diễn ra từ ngày 1 đến ngày 10-10-2026. Trường học tổ chức các hoạt động khuyến khích tự học, đọc sách, nghiên cứu, trải nghiệm, thực hành; phát triển năng lực tự học, tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng hợp tác, năng lực số và năng lực sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên.