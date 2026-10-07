Cậu bé 'thiên tài' có IQ 168 tốt nghiệp đại học khi mới 13 tuổi, vượt qua ung thư, chuẩn bị học thạc sĩ

Joe Petraro-Hyppolite sống tại Long Island, New York, Mỹ. Cậu gây chú ý khi tốt nghiệp đại học ở tuổi 13 và dự kiến bắt đầu chương trình thạc sĩ tại Đại học New York vào năm sau.

Tuổi thơ của Joe không giống nhiều bạn bè cùng trang lứa. Cậu ít nói, gần như không giao tiếp và gặp khó khăn trong việc bày tỏ suy nghĩ. Vì vậy, Joe từng được chuyển vào lớp dành cho học sinh có nhu cầu đặc biệt.

Bước ngoặt xảy ra khi Joe học lớp 3. Cậu được chẩn đoán mắc ung thư máu và phải trải qua quá trình điều trị khó khăn. Trong thời gian này, Joe vẫn tự học lập trình và dần bộc lộ năng lực đặc biệt.

Giáo viên lớp 3 đề nghị gia đình cho Joe thực hiện bài kiểm tra trí thông minh. Kết quả cho thấy IQ của cậu đạt 168.

Joe Petraro-Hyppolite. Ảnh: People

Ngoài ung thư máu, Joe còn được chẩn đoán mắc hội chứng Tourette, chứng khó đọc và rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng.

Mẹ Joe cho rằng nếu không có cô giáo phát hiện khả năng của con, cậu có thể vẫn tiếp tục học tại trường dành cho trẻ có nhu cầu đặc biệt mà năng lực thực sự không được nhận ra.

Do bệnh tật và sự khác biệt, Joe từng bị bạn bè chế giễu, bắt nạt. Có thời điểm cậu rơi vào tuyệt vọng, giấu bố mẹ và tự làm đau bản thân. Mẹ Joe sau đó kịp thời phát hiện sự việc.

Gia đình quyết định chuyển Joe tới trường mới. Tại đây, cậu được học theo tốc độ phù hợp với khả năng và nhanh chóng tiến bộ. Joe tốt nghiệp trung học phổ thông khi mới 11 tuổi.

Sau đó, cậu theo học chương trình trực tuyến của Đại học Bang Louisiana và nhận bằng cử nhân vào tháng 5/2026. Joe hiện được nhận vào chương trình thạc sĩ tại Đại học New York.

Dù có thành tích nổi bật, cậu bé cho rằng mình vẫn là 1 thiếu niên bình thường, thích chơi game, khủng long, thể thao và dành thời gian bên bạn bè.

Joe còn viết, xuất bản sách và tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện. Tháng 7/2022, cậu thành lập 1 dự án phi lợi nhuận nhằm lan tỏa lòng tử tế và xây dựng cộng đồng hòa nhập. Dự án triển khai chương trình xây giếng nước tại châu Phi và tổ chức lớp thể thao miễn phí cho trẻ em.

Joe không chủ động nói về IQ hoặc thành tích học tập vì từng gặp những người không tin vào khả năng của mình.

Hiện bệnh ung thư của Joe đã được kiểm soát và có tiên lượng tốt. Những vấn đề sức khỏe khác cũng được kiểm soát bằng thuốc và liệu pháp. Trong tương lai, cậu muốn theo đuổi lĩnh vực khoa học, đặc biệt là cổ sinh vật học, khảo cổ học và sinh vật biển.