Biểu dương 378 cá nhân thực hiện mô hình học tập tiêu biểu, xuất sắc

Hội Khuyến học Việt Nam biểu dương 378 đại biểu tiêu biểu trong các mô hình học tập xuất sắc trên cả nước. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Sáng ngày 7/10, tại Hà Nội, Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 387 và Quyết định 677 của Thủ tướng Chính phủ và Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2021-2025.

Theo thống kê của Ban Tổ chức Đại hội, nhiều đại biểu đại diện cho các dân tộc thiểu số có mặt trong Đại hội biểu dương như: Tày, Nùng, Dao, Mông, Mường, Thái, Vân Kiều, Chơ ro, Bana, Jrai, Chăm, Hà Nhì... cho thấy đại gia đình các dân tộc Việt Nam đã nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia phong trào học tập suốt đời theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Học không bao giờ cùng, học mãi để tiến bộ mãi, càng tiến bộ thì càng phải học thêm.”

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam chia sẻ, 378 đại biểu, đại diện cho hơn 27 triệu hội viên hội Khuyến học Việt Nam, là các cá nhân tiêu biểu trong mô hình công dân học tập, các gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và các đơn vị học tập được bầu chọn từ cơ sở, các cơ quan Trung ương với đủ các thành phần đại diện cho các mô hình học tập trong cả nước.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, trọng tâm là đa dạng hóa các mô hình, phương thức và phong trào học tập suốt đời để phù hợp với từng đối tượng và địa phương.

Trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục hoàn thiện, phát triển 5 mô hình học tập theo hướng mở, gắn liền với thực tiễn phát triển đất nước, đồng thời quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu trong Quyết định 387 và 677 của Thủ tướng Chính phủ./.