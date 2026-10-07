Vụ hiệu trưởng xin không nhận chức: Điều động Trưởng phòng VH-XH làm hiệu trưởng

Ngày 7/10, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Đức Đồng (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa có quyết định tiếp nhận viên chức và quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Hồng Mạnh (SN 1971), Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Đức Thọ giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường TH-THCS xã Đức Đồng.

Theo ông Tuấn, quyết định trên được đưa ra sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản điều động ông Trịnh Hồng Mạnh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Đức Thọ, về công tác tại đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND xã Đức Đồng từ ngày 1/10.

Trước đó, Sở GD-ĐT Hà Tĩnh thống nhất để UBND xã Đức Đồng xem xét tiếp nhận, bố trí ông Mạnh làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng.

Theo Sở GD-ĐT Hà Tĩnh, trước khi thực hiện quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng, ông Mạnh phải hoàn tất thủ tục chuyển từ công chức sang viên chức theo quy định.

Ông Trịnh Hồng Mạnh. Ảnh: Xã Đức Thọ

Ông Trịnh Hồng Mạnh có trình độ thạc sĩ Khoa học giáo dục, lý luận chính trị cao cấp và từng giữ chức Trưởng phòng GD-ĐT huyện Đức Thọ.

Như VietNamNet đã thông tin, Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Đại Đồng, Trường Tiểu học Đức Đồng và Trường THCS Đồng Lạng.

Sau sáp nhập, hiệu trưởng của hai trường là các ông Nguyễn Văn Lợi và Nguyễn Công Anh được đưa vào diện xem xét để bổ nhiệm hiệu trưởng trường mới. Kết quả chấm theo khung 100 điểm của tỉnh, ông Nguyễn Văn Lợi đạt 57,5 điểm, còn ông Nguyễn Công Anh đạt 55,5 điểm.

Ông Nguyễn Văn Lợi được thống nhất bố trí làm hiệu trưởng nhưng xin không nhận chức vụ vì lý do sức khỏe. Ông Nguyễn Công Anh, người cũng được xem xét, kiến nghị làm rõ kết quả chấm điểm và đề nghị địa phương ưu tiên nhân sự tại chỗ.