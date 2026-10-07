Vĩnh Long: Gần 2.000 thí sinh tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay

Trao giấy Chứng nhận cho các thí sinh tham gia kỳ thi. (Ảnh: CTV)

Kỳ thi năm nay thu hút 1.943 thí sinh tham gia tranh tài ở 5 môn thi: Toán trung học cơ sở, Toán trung học phổ thông, Vật lý, Hóa học và Sinh học.

Cuộc thi Giải toán trên máy tính cầm tay từ lâu đã khẳng định vai trò là sân chơi trí tuệ uy tín, bổ ích dành cho học sinh trung học. Cuộc thi không chỉ động viên các em nâng cao năng lực ứng dụng thiết bị công nghệ hỗ trợ quá trình học tập và nghiên cứu.

Thí sinh tham gia kỳ thi. (Ảnh: CTV)

Đồng thời, kỳ thi còn giúp học sinh rèn luyện tư duy, kỹ năng giải quyết vấn đề, đáp ứng mục tiêu phát triển năng lực người học của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và xu thế chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo hiện nay.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long trao hoa cho nhà tài trợ kỳ thi. (Ảnh: CTV)