Công bố Quyết định sáp nhập Trường Trung cấp Dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bắc Quang vào Trường Cao đẳng Tuyên Quang

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn và các đại biểu dự lễ công bố.

Dự lễ công bố có đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo, đại diện các sở, ngành, đơn vị của tỉnh, các cơ sở giáo dục trong và ngoài tỉnh; đại diện các doanh nghiệp đối tác cùng toàn thể Ban Giám hiệu, cán bộ, giảng viên, nhân viên và đại diện học sinh, sinh viên nhà trường.

Tại buổi lễ đã công bố Quyết định số 2899/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sáp nhập nguyên trạng Trường Trung cấp Dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bắc Quang vào Trường Cao đẳng Tuyên Quang. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước tiến cụ thể trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước, mở ra chặng đường phát triển mới trên cơ sở thừa hưởng truyền thống, kinh nghiệm và nguồn lực của cả hai nhà trường. Việc sáp nhập đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược sắp xếp, tinh gọn bộ máy các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Các đại biểu dự lễ công bố.

Hiện nay, sau khi sáp nhập, Trường Cao đẳng Tuyên Quang tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng các ngành nghề đào tạo đa dạng ở các cấp trình độ từ sơ cấp, trung cấp đến cao đẳng. Trường tập trung đào tạo các nhóm ngành mũi nhọn như: Nông - Lâm nghiệp, Y - Dược, Du lịch - Khách sạn, Kỹ thuật - Công nghệ, Điện - Điện tử, Công nghệ thông tin cùng các lớp đào tạo nghề ngắn hạn, bồi dưỡng thường xuyên và giáo dục định hướng cho lao động địa phương…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn phát biểu tại lễ công bố.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và đóng góp thiết thực của các thế hệ cán bộ, nhà giáo, viên chức và người lao động hai trường trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo nghề trên địa bàn. Đồng thời nhấn mạnh, việc sáp nhập Trường Trung cấp Dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bắc Quang vào Trường Cao đẳng Tuyên Quang có ý nghĩa chiến lược sâu sắc, nhằm tập trung nguồn lực, tối ưu hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và đội ngũ nhà giáo. Việc hình thành một cơ sở đào tạo quy mô lớn hơn, đa ngành, đa lĩnh vực sẽ trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao và con em đồng bào các dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như khu vực trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng Tuyên Quang.

Đồng chí đề nghị Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Tuyên Quang nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy; rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, giảng viên phù hợp với vị trí việc làm; chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ, nhà giáo đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đồng thời có phương án quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của cả hai đơn vị, tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để từng bước nâng cao năng lực đào tạo. Đồng thời tiếp tục đổi mới chương trình giảng dạy, đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp để gia tăng cơ hội việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh…

Văn nghệ chào mừng tại buổi lễ.

Đại diện Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Tuyên Quang khẳng định, nhà trường sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, đoàn kết tập thể, phát huy tối đa các nguồn lực hiện có, quyết tâm xây dựng Trường Cao đẳng Tuyên Quang trở thành trung tâm đào tạo nghề nghiệp và nghiên cứu ứng dụng có uy tín, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường lao động và sự phát triển bền vững của địa phương.