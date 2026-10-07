Một số kết quả thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW trong 9 tháng năm 2026

Theo báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành trọng tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháng 9 và 9 tháng năm 2026 và kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; kiến nghị các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, thực hiện trong thời gian tới, ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp đạt được một số kết quả cụ thể. Có hơn 90 chương trình tài năng kỹ sư, thạc sĩ STEM được triển khai tại 23 cơ sở giáo dục đại học; 9 chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn được phê duyệt; hình thành 13 mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc với hơn 300 thành viên; xác định 43.948 sinh viên (khóa 2025 và 2026) thuộc 15 nhóm ngành công nghệ chiến lược thuộc diện được hưởng học bổng. Đối với trường học, đã giảm được 18.975 đầu mối, đạt tỷ lệ 50,6% (sau sắp xếp hình thành 2.418 trường phổ thông nhiều cấp học và 5.591 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông có quy mô lớn). Tổng số, cán bộ quản lý, nhân viên nói chung giảm hơn 43.700 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ năm 2026 sau 9 tháng ước đạt gần 30%, vượt mục tiêu giao của cả năm 2026 (29,5%).

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc