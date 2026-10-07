Nam sinh mồ côi cha đỗ trường quân đội, từ thành phố về bản khoe 'bố biên phòng'

Nhận giấy báo trúng tuyển đại học, nhớ ngay đến "bố biên phòng"

Ngày nhận báo trúng tuyển đại học, điểm đầu tiên Thò Bá Xa tìm về báo tin là Đồn Biên phòng Nậm Càn - nơi em từng sống suốt những năm THCS và được các cán bộ, chiến sĩ chăm sóc như con trong nhà.

Xa đạt 25,83 điểm khối A00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và trúng tuyển ngành Chỉ huy tham mưu, Trường Sĩ quan Lục quân 1. Với những người từng nuôi nấng cậu bé từ năm lớp 6, kết quả ấy là niềm vui và niềm tự hào đặc biệt.

Thượng tá Lương Trọng Thủy, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nậm Càn cho biết, Xa là người dân tộc Mông, quê ở bản Thăm Hín, xã Na Ngoi. Xa có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mất sớm, mẹ đi lấy chồng xa nên em sống với bác từ nhỏ.

Em Thò Bá Xa những năm sinh sống tại đồn biên phòng. Ảnh: BĐBP Nậm Càn

Ngày 3/9/2019 là một dấu mốc đặc biệt với Xa. Khi ấy, em vừa vào lớp 6 và được Đồn Biên phòng Nậm Càn đón về sống tại đơn vị. Suốt những năm THCS, em ở ngay trong đồn, được cán bộ, chiến sĩ chăm sóc, đưa đón đến trường và kèm học vào buổi tối.

“Xa gọi các cô, chú ở đồn là bố, mẹ. Chúng tôi cũng coi Xa như người con trong nhà”, Thượng tá Thủy chia sẻ.

Đặc thù công tác khiến cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thường xuyên luân chuyển, nhưng việc chăm sóc Xa vẫn được tiếp nối. “Cứ người này đi thì người khác hướng dẫn”, Thượng tá Thủy nói.

Em Thò Bá Xa báo điểm đỗ đại học với "bố Thủy". Ảnh: BĐBP Nậm Càn

Bên cạnh việc kèm cặp học tập, các cán bộ trong đồn còn hướng dẫn Xa từ những việc nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, rèn cho em tính tự lập và kỷ luật. Trong những năm tháng ấy, Xa gọi nhiều cán bộ ở đồn là “bố”, trong đó có “bố Thủy”.

"Những năm sống ở đồn, Xa rất tự giác, chăm ngoan. Ngoài giờ học, em làm việc nhà cùng với các cán bộ, chiến sĩ. Nấu ăn, chăm sóc vườn rau. Ở tại đồn, em có phòng và góc học tập riêng. Chúng tôi tạo mọi điều kiện để Xa được học tập và chăm sóc đầy đủ", Thượng tá Thuỷ chia sẻ.

Người con nuôi đầu tiên của đồn biên phòng đỗ đại học

Hết lớp 9, Xa rời đồn để xuống Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An học tiếp. Để thuận lợi cho việc học, em sống nội trú ở khu vực TP Vinh cũ. Dù xa nhà, Xa vẫn giữ liên lạc với những người từng chăm sóc mình.

Mỗi dịp hè hoặc Tết, em lại trở về Đồn Biên phòng Nậm Càn. Sau khi nhập học Trường Sĩ quan Lục quân 1, Xa vẫn thường xuyên nhắn tin cho các cán bộ, báo kết quả học tập và kể về cuộc sống nơi trường mới.

“Xa là cậu bé rất ngoan, học tập khá. Từ nhỏ em đã yêu thích được vào sống, học tập trong môi trường quân đội. Những năm sống ở đồn biên phòng đã thôi thúc em cố gắng đạt điểm cao. Ngày đỗ đại học, em đã bắt xe về đây thăm lại đồn và báo kết quả cho các bố, các mẹ. Chúng tôi rất hạnh phúc, tự hào vì người con mình đã nuôi nấng, chăm chút nay đã có quả ngọt”, Thượng tá Thủy nói.

Trước ngày Xa lên đường nhập học, Đồn Biên phòng Nậm Càn tổ chức buổi gặp mặt chia tay người con nuôi đầu tiên của đơn vị đỗ đại học.

Em Thò Bá Xa nói chuyện với các cán bộ tại đồn trước ngày lên đường nhập học. Ảnh: BĐBP Nậm Càn

Theo cô Lê Thị Ngọc Mai, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2, hoàn cảnh của Xa rất khó khăn. Trong những năm học phổ thông, bác của em và các cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Càn thường xuyên liên hệ với giáo viên để nắm tình hình học tập.

Sự hỗ trợ dành cho Xa cũng được duy trì trong những năm cấp 3. Mỗi học kỳ, cán bộ biên phòng đến trường thăm hỏi, trao quà và hỗ trợ tiền sinh hoạt cho em, trong đó có khoản hỗ trợ hằng tháng và dịp Tết.

Ở trường, Xa là học sinh ngoan, chăm chỉ và có ý chí vươn lên. Em học khá đều các môn, nổi bật ở môn Vật lý và có kết quả tốt ở môn Hóa học. Với cô Mai, điều nổi bật nhất ở học trò là sự chăm chỉ và nỗ lực.

“Khi Xa đạt kết quả cao, tôi không quá bất ngờ vì em đã rất nỗ lực. Em khá rụt rè, ít nói, nhưng khi kể về những người đã nuôi em ở đồn, Xa luôn tự hào và xúc động”, cô Mai chia sẻ.

Theo cô Mai, những năm tháng được các cán bộ biên phòng chăm sóc đã góp phần hình thành ước mơ của Xa. Em muốn được học tập và trưởng thành trong môi trường quân đội, nơi những người mà em coi như bố mẹ đã dành cho mình sự chăm sóc từ khi còn nhỏ.

Ngày biết mình đỗ Trường Sĩ quan Lục quân 1, Xa lập tức báo tin cho cô giáo. Với cô Mai, đó là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của học trò trong suốt những năm học.

“Bản thân tôi cũng rất mừng, rất tự hào về cậu học trò Thò Bá Xa và chúc mừng cho sự cố gắng của em”, cô Mai nói.