Chắp cánh ước mơ cho trẻ khó khăn

Học sinh tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tương Lai ngoài giờ học ở trường đêm về còn được giáo viên kèm cặp học bài. Ảnh: VĨNH LỘC

Nâng bước những ước mơ

Đặng Thị Như Ý (quê xã Quế Sơn) được chăm sóc, hỗ trợ học tập tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tương Lai (phường Thanh Khê) từ năm 2023. Cha mất sớm, mẹ bị tai nạn nặng, Ý được tiếp nhận vào trung tâm khi vừa học lớp 10. Bằng nghị lực và sự nỗ lực không ngừng, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Ý đạt 27/30 điểm, trúng tuyển ngành Y đa khoa, Trường Đại học Kỹ thuật y - dược Đà Nẵng. Kết quả ấy không chỉ là thành quả của những năm tháng miệt mài học tập, mà còn là dấu mốc quan trọng trên hành trình vượt lên hoàn cảnh của cô gái trẻ. “Con cảm ơn các mẹ và mọi người nhiều lắm, vì đã chăm sóc, giúp đỡ con trong cuộc sống, sinh hoạt và học tập”, Như Ý chia sẻ.

Câu chuyện của Như Ý là một trong nhiều hành trình trưởng thành của các em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tương Lai. Hoạt động từ năm 2010, đến nay, trung tâm đã tiếp nhận, nuôi dưỡng và chăm sóc gần 300 trẻ em, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận.

Hiện trung tâm duy trì 4 mái ấm dành cho nam, nữ sinh viên và học sinh từ 6 đến 18 tuổi. Bên cạnh chăm sóc, nuôi dưỡng, trung tâm còn tổ chức lớp học cộng đồng miễn phí, phụ đạo cho khoảng 120 học sinh từ cấp THCS đến THPT. Các em được bổ trợ kiến thức nhiều môn học, tham gia các lớp kỹ năng sống và chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Theo ông Đặng Hữu Bảo, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Tương Lai, ngoài bảo đảm điều kiện sinh hoạt, trung tâm còn chú trọng xây dựng môi trường giáo dục nền nếp, giúp các em hình thành ý thức tự lập và trách nhiệm. Trung tâm cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt tập thể vào dịp lễ, Tết nhằm nâng cao đời sống tinh thần, giúp các em gắn kết, chia sẻ và hòa nhập cộng đồng.

Đối với những em có hoàn cảnh đặc biệt, sự quan tâm còn được thể hiện qua việc đồng hành trong từng giai đoạn trưởng thành. Lê Nguyên Quang (quê Đắk Lắk) hiện là sinh viên năm thứ hai Khoa Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) mồ côi cả cha lẫn mẹ. Tháng 9/2025, Quang vào trung tâm, được hỗ trợ nơi ở, sinh hoạt và toàn bộ chi phí học tập. Dù mới gắn bó hơn một năm, nhưng với Quang, trung tâm đã trở thành gia đình chung.

Bên cạnh chăm lo đời sống, trung tâm đặc biệt chú trọng giáo dục và định hướng tương lai. Ngoài chương trình học chính khóa, các em được giáo viên kèm cặp, bổ trợ kiến thức vào buổi tối. Học sinh từ cấp THCS trở xuống còn được sinh viên tại mái ấm hướng dẫn học tập.

Cô Phạm Thị Huyền, giáo viên tại trung tâm cho hay, năm học vừa qua, tất cả học sinh hoàn thành THCS của trung tâm đỗ vào lớp 10. Đến nay, trung tâm đã có 115 sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng với kết quả từ khá đến xuất sắc, thuộc nhiều ngành nghề như bác sĩ, sư phạm, kỹ thuật điện, cơ khí, lập trình viên và y dược. Tất cả sau khi tốt nghiệp đều có việc làm, thu nhập ổn định.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan thăm Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng dịp Tết Trung thu 2026. Ảnh: VĨNH LỘC

Tạo cơ hội hòa nhập

Nếu tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tương Lai sự đồng hành được thể hiện qua việc chăm sóc, nuôi dưỡng và hỗ trợ trẻ vượt lên hoàn cảnh, thì tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng (phường Hòa Khánh), hành trình được tiếp nối bằng những phương pháp giáo dục phù hợp với từng trẻ khuyết tật. Dù đối tượng và phương thức chăm sóc có khác nhau, điểm chung của hai cơ sở là tạo môi trường an toàn, yêu thương, giúp trẻ phát huy khả năng và có cơ hội phát triển toàn diện.

Theo bà Đặng Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng, mỗi trẻ em đều có một tuổi thơ cần được yêu thương, một thế giới riêng cần được tôn trọng và những ước mơ cần được nâng đỡ. Với trẻ khuyết tật, điều này càng có ý nghĩa, giúp các em được bảo đảm quyền vui chơi, học tập, hòa nhập và phát huy khả năng của bản thân.

Năm học 2026 - 2027, trung tâm có 621 học sinh mầm non, tiểu học, trung học học tại trung tâm và học hòa nhập, với 52 lớp. Ngoài ra, trung tâm còn thực hiện giáo dục hòa nhập cho 37 học sinh. Phần lớn học sinh trung tâm có nhiều dạng tật và mức độ khuyết tật khác nhau, do đó, trung tâm chú trọng xây dựng chương trình giáo dục phù hợp với khả năng, nhu cầu của từng em, kết hợp giảng dạy kiến thức với rèn luyện kỹ năng tự phục vụ, giao tiếp, thích ứng và hòa nhập xã hội.

Bên cạnh hoạt động giáo dục, trung tâm duy trì các chương trình hỗ trợ hòa nhập, tổ chức dạy bơi, rèn luyện kỹ năng và tạo điều kiện để học sinh tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Qua đó, các em có thêm cơ hội giao lưu, phát triển thể chất, tinh thần và thể hiện khả năng của bản thân.

Bà Lê Thị Tám, Chủ tịch Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em thành phố (đơn vị chủ quản Trung tâm Bảo trợ xã hội Tương Lai) cho hay, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là công việc nhiều áp lực, nhất là về tâm lý và tình cảm. Tuy nhiên, với phương pháp chăm sóc, giáo dục phù hợp, kết hợp giữa học tập, rèn luyện thể chất, kỹ năng sống và hỗ trợ tinh thần, phần lớn các em đều có sự tiến bộ và trưởng thành.

Từ những mái ấm đến các cơ sở giáo dục chuyên biệt, sự chăm sóc tận tình và bền bỉ đang mở ra cơ hội để nhiều trẻ em có hoàn cảnh kém may mắn vươn lên. Mỗi kết quả học tập, mỗi kỹ năng được hình thành hay mỗi ước mơ được nuôi dưỡng đều là thành quả của quá trình đồng hành lâu dài, góp phần giúp các em tự tin bước vào đời.