Trường chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức hội thi giảng viên dạy giỏi năm 2026

Các thí sinh tham gia hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường ra mắt tại lễ khai mạc hội thi

Thí sinh thực hiện phần thi giảng tại lớp học

Mỗi thí sinh thực hiện 3 phần thi gồm: soạn giáo án, thi giảng và thi xử lý tình huống sư phạm. Ở phần thi soạn giáo án, thí sinh lựa chọn nội dung trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị để soạn giáo án và gửi trước về Ban Tổ chức hội thi. Với phần thi giảng, thí sinh thực hiện giảng 1 tiết trên lớp theo nội dung đã đăng ký trước. Sau phần thi giảng, thí sinh thực hiện phần thi xử lý tình huống nhằm giải quyết các tình huống có thể phát sinh trong quá trình giảng dạy.

Ban Giám khảo theo dõi và chấm điểm phần thi giảng của các thí sinh

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hội thi diễn ra thành công tốt đẹp. Ban Tổ chức cuộc thi đánh giá: các thí sinh có sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng; giáo án được xây dựng khoa học, xác định rõ mục tiêu, phù hợp đối tượng học viên, nội dung và thời lượng được phân bổ hợp lý, phương pháp, phương tiện giảng dạy được lựa chọn phù hợp.

Ở phần thi giảng, các thí sinh nắm vững kiến thức, bám sát nội dung trọng tâm, vận dụng linh hoạt phương pháp sư phạm, gắn bài giảng với thực tiễn, tạo tính sinh động, thiết thực.

Với phần thi xử lý tình huống, các thí sinh thể hiện sự linh hoạt, khả năng vận dụng kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn để xử lý tình huống phù hợp, thuyết phục.

Lãnh đạo Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ trao chứng nhận giảng viên dạy xuất sắc và giảng viên dạy giỏi cho các thí sinh

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao chứng nhận giảng viên dạy xuất sắc cho thí sinh Hoàng Thị Quyên, Phòng Quản lý Đào tạo, bồi dưỡng và Nghiên cứu khoa học; trao chứng nhận giảng viên dạy giỏi cho 5 thí sinh.

Thí sinh Hoàng Thị Quyên nhận giấy khen vì đạt thành tích xuất sắc trong hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2026

Nhân dịp này, thí sinh Hoàng Thị Quyên cũng được nhận giấy khen của Hiệu trưởng nhà trường vì đạt thành tích xuất sắc trong hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2026.

Hội thi được tổ chức trong thời điểm Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đang tích cực chuẩn bị lễ đón chuẩn mức 1 vào tháng 10/2026. Đây là sân chơi bổ ích để đội ngũ giảng viên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng sư phạm; qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường. Qua hội thi cũng công nhận và tôn vinh những giảng viên có thành tích tốt, lan tỏa tinh thần thi đua dạy tốt, đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị đạt chuẩn.