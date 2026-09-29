Rà soát trường lớp chuẩn bị tuyển sinh đầu cấp năm học 2027-2028

Học sinh Trường THCS Nguyễn Du (phuờng Bến Thành) tham dự lễ khai giảng năm học 2026-2027

Để chuẩn bị cho tuyển sinh đầu cấp năm học 2027-2028, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu UBND phường, xã, đặc khu căn cứ kết quả tuyển sinh năm học 2026-2027 tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2027-2028.

Theo đó, địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả dữ liệu phục vụ công tác dự báo và xây dựng phương án tuyển sinh; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

UBND phường, xã chủ động rà soát, thống kê đầy đủ trẻ em trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn, cập nhật và xác thực dữ liệu đối tượng tuyển sinh; bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, không bỏ sót đối tượng và được cập nhật trên trang tuyển sinh trực tuyến của thành phố.

Ngoài ra, cần tăng cường tuyên truyền, vận động, phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục bảo đảm toàn bộ trẻ em trong độ tuổi được tiếp cận đầy đủ thông tin và thực hiện đăng ký tuyển sinh đúng quy định.

Song song đó, địa phương tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, phòng học, đội ngũ giáo viên và khả năng tiếp nhận của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn; chủ động phối hợp với Sở GD-ĐT và các phường, xã lân cận đề xuất khu vực tuyển sinh linh hoạt, phù hợp thực tế, bảo đảm sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và điều tiết học sinh hợp lý giữa các cơ sở giáo dục.

Đặc biệt, đối với các địa phương chưa có trường THCS hoặc các khu vực có mật độ dân cư đông, áp lực tuyển sinh lớn, địa phương chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền xây dựng kế hoạch đầu tư, bổ sung quỹ đất và xây dựng trường học; đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai, kịp thời báo cáo UBND TPHCM những khó khăn, vướng mắc để được hỗ trợ giải quyết; bảo đảm đủ chỗ học cho toàn bộ học sinh trong độ tuổi trên địa bàn trong năm học 2027-2028.

Liên quan công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các trường THPT tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên xây dựng thư viện câu hỏi thi theo hướng mở, phục vụ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2027 theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT. Cùng với đó, trường học chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư trang bị hệ thống máy tính bảo đảm đủ số lượng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; bảo đảm bản quyền phần mềm, hạ tầng đường truyền Internet ổn định và các điều kiện kỹ thuật liên quan; phối hợp chặt chẽ trong công tác thử nghiệm khi có yêu cầu; từng bước triển khai thí điểm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính.

Học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại TPHCM