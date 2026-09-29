IOAA 2026: Thí sinh hoàn thành phần thi đồng đội, hào hứng bước vào phần thi quan sát

Đây là những nội dung đòi hỏi thí sinh không chỉ vận dụng kiến thức mà còn có khả năng phối hợp, thực hành và xử lý các tình huống chuyên môn.

Từ phần thi đồng đội đến quan sát bầu trời đêm

Trong buổi sáng 29-9, các thí sinh thực hiện phần thi đồng đội theo quy định của Ban Tổ chức IOAA. Mỗi nhóm gồm khoảng 7-8 thí sinh đến từ các quốc gia khác nhau, cùng thảo luận, giải quyết nhiệm vụ chuyên môn và hoàn thiện bài làm.

Thí sinh hoàn thành bài thi đồng đội, sáng 29-9. Ảnh: ND

Khác với bài thi cá nhân, phần thi đồng đội đặt thí sinh vào một môi trường làm việc có tính tương tác cao. Các thí sinh phải trao đổi, phân chia nhiệm vụ, thống nhất phương án giải quyết và cùng chịu trách nhiệm về kết quả của nhóm.

Tối cùng ngày, các thí sinh tiếp tục bước vào phần thi quan sát, gồm nội dung sử dụng kính thiên văn và nội dung quan sát tại Nhà chiếu hình vũ trụ.

Trước đó, sau phần thi lý thuyết, các thí sinh đã được làm quen với kính thiên văn và trực tiếp thực hành những thao tác cần thiết. Hoạt động này giúp các em có thêm trải nghiệm với thiết bị trước khi bước vào phần thi quan sát bầu trời đêm.

Tại khu vực thực hành, thí sinh được hướng dẫn cách sử dụng, điều chỉnh kính thiên văn và trực tiếp thực hiện các thao tác quan sát. Nhiều thí sinh cho biết đây là trải nghiệm thú vị, bởi có cơ hội tự tay điều chỉnh thiết bị và thử những cách quan sát khác nhau.

IOAA 2026 được tổ chức tại Hà Nội, quy tụ 67 đội, với tổng số 320 thí sinh chính thức tranh tài, tăng gần 100 thí sinh so với những kỳ thi trước.

Điểm đáng chú ý của kỳ thi năm nay là hệ thống cơ sở vật chất và thiết bị chuyên môn được đầu tư phục vụ các nội dung thi thực hành. Trong đó có kính thiên văn Sky-Watcher BK P15075 EQ3 và Nhà chiếu hình vũ trụ có mái vòm đường kính 16m, sử dụng hệ thống máy chiếu Sony GTZ380 cùng phần mềm SkyExplorer. Công tác chấm thi được hỗ trợ bởi phần mềm Olympify.

Các bài thi được xây dựng bằng tiếng Anh. Trưởng đoàn của các đội thực hiện việc dịch đề theo quy trình chuyên môn và bảo mật của IOAA, bảo đảm thí sinh có thể tiếp cận chính xác nội dung bài thi.

Những người trẻ đứng phía sau kỳ thi

IOAA 2026 đón tiếp 490 đại biểu quốc tế, trong đó có 5 thành viên Hội đồng IOAA quốc tế và 485 người tham dự, gồm 320 thí sinh, 124 lãnh đội, 37 quan sát viên và 4 khách mời.

Các tình nguyện viên nhiệt tình hỗ trợ thí sinh. Ảnh: BTC

Để kỳ thi diễn ra thuận lợi, gần 300 nhân sự được huy động tham gia công tác tổ chức, trong đó có 140 sinh viên tình nguyện trực tiếp đồng hành cùng các đoàn, 70 giáo viên tiếng Anh, 22 kỹ thuật viên khảo thí cùng đội ngũ công nghệ thông tin, lễ tân và phục vụ.

Với các tình nguyện viên, việc đồng hành cùng thí sinh không chỉ là hỗ trợ công tác tổ chức mà còn là cơ hội giao lưu trong môi trường quốc tế.

Hoàng Khánh Ly, sinh viên Khoa Du lịch là một trong 140 sinh viên tình nguyện trực tiếp đồng hành cùng thí sinh. Khánh Ly cho biết, em rất vui và hạnh phúc khi được tham gia hỗ trợ tại kỳ thi.

Đặc thù của phần thi đồng đội cũng đặt ra yêu cầu riêng đối với tình nguyện viên. Khi thí sinh được xếp vào các nhóm gồm thành viên đến từ nhiều quốc gia, tình nguyện viên có nhiệm vụ đưa các em đến đúng vị trí thi, sau đó rời khỏi khu vực để bảo đảm thí sinh tập trung hoàn toàn vào bài thi.

Theo Khánh Ly, đoàn em phụ trách có 3 thí sinh. Qua những ngày đồng hành, các thí sinh để lại ấn tượng rất tốt đẹp bởi thái độ tự giác và tính chủ động rất cao trong giờ giấc sinh hoạt.

Tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp chủ yếu giữa tình nguyện viên và thí sinh. Hầu hết thí sinh đều sử dụng tiếng Anh thành thạo, tạo thuận lợi cho việc trao đổi trong quá trình sinh hoạt và tham gia các hoạt động của kỳ thi.

Không chỉ hỗ trợ thí sinh về mặt tổ chức, các tình nguyện viên còn có cơ hội tìm hiểu thêm về văn hóa, cách học tập và giao tiếp của bạn bè quốc tế. Khánh Ly chia sẻ, môi trường giao lưu tại kỳ thi khá cởi mở, giúp em cảm thấy thoải mái khi giao tiếp với các thí sinh.

Sau những ngày cùng tham gia các hoạt động, khoảng cách giữa tình nguyện viên và thí sinh dần được thu hẹp. Từ những người lần đầu gặp gỡ, tình nguyện viên và thí sinh đều cảm thấy gần gũi, coi nhau như những thành viên trong một gia đình.

Với những sinh viên tình nguyện, hành trình đồng hành cùng các thí sinh quốc tế cũng là một trải nghiệm đáng nhớ, giúp các em mở rộng hiểu biết, tích lũy vốn sống và có thêm những kỷ niệm đẹp trong những năm tháng sinh viên.