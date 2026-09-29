Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng ngừa tội phạm cho học sinh

Học sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An tham dự chương trình

Tham dự chương trình có đại diện Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT); báo cáo viên Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và đại diện Sở GD&ĐT cùng 200 học sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An.

Báo cáo viên Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) tuyên truyền pháp luật đến học sinh

Tại chương trình, báo cáo viên Cục Cảnh sát hình sự trực tiếp tuyên truyền, phổ biến các nội dung pháp luật về phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lứa tuổi học sinh; đồng thời trao đổi, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, xử lý các tình huống thực tiễn liên quan đến học sinh. Nội dung tuyên truyền giúp học sinh nhận diện những nguy cơ, hành vi có thể dẫn đến vi phạm pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong học tập và sinh hoạt hằng ngày.

Báo cáo viên Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) tuyên truyền pháp luật tại chương trình

Thông qua chương trình, học sinh được nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác trước các hành vi, thủ đoạn của tội phạm; trang bị thêm kỹ năng tự bảo vệ, chủ động phòng ngừa và ứng xử phù hợp trước các tình huống phát sinh, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.